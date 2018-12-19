Traffico Roma del 19-12-2018 ore 10 | 00

Traffico Roma del 19-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI E CODE: LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA:TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA:DALLA DIRAMAZIONE Roma-NORD A VIA TIBURTINA E TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E LA GALLERIA ...
Traffico Roma del 19-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 7:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico IN AUMENTO; AL MOMENTO SEGNALIAMO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA TRIONFALE E VIA AURELIA ED IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA. IN ENTRATA IN CITTA’ RALLENTAMENTI E CODE: LUNGO LA VIA AURELIA, DAL GRA A ...
Traffico Roma del 19-12-2018 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 7:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico IN AUMENTO; AL MOMENTO SEGNALIAMO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA TRIONFALE E VIA AURELIA ED IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA. IN ENTRATA IN CITTA’ RALLENTAMENTI E CODE: LUNGO LA VIA AURELIA, DAL GRA A ...
Traffico Roma del 19-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico IN AUMENTO; AL MOMENTO SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE DI VIA CASILINA E DI VIA APPIA. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD NEI PRESSI DELL’ALLACCIAMENTO AL RACCORDO ANULARE. Traffico PER ORA RALLENTATO IN ENTRATA IN CITTA’ SUL ...
Traffico Roma del 18-12-2018 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 19.50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico ANCORA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, IN PARTICOLARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA, E PROSEGUENDOTRA NOMENTANA E LA A24 , STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO ELA RomaNINA. CODE POI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE LO RICORDIAMO PER ...
Traffico Roma del 18-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico ANCORA TUTTO I L PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE, IN PARTICOLARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA, E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E CIAMPINOA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E VIA PRENESTINA. CODE POI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DOVE LO ...
Traffico Roma del 18-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico SOSTENUTO LUNGO TUTTO I L PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE, IN PARTICOLARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER INCIDENTE TRA TRIONFALE E SALARIA, E PROSEGUENDO PER Traffico SI STA’ IN FILA TRA BUFALOTTA E CIAMPINOA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA ...
Traffico Roma del 18-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico SOSTENUTO LUNGO TUTTO I L PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE, IN PARTICOLARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER INCIDENTE TRA TRIONFALE E SALARIA, E PROSEGUENDO PER Traffico SI STA’ IN FILA TRA BUFALOTTA E CIAMPINOA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA ...
Traffico Roma del 18-12-2018 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 17.50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO , TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE VERSO SAN GIOVANNI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE FILE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM.TE. RESTA CHIUSO IL VECCHIO T RACCIATO DELLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 18-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, RESTA CHIUSO IL VECCHIO T RACCIATO DELLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI VIA LIVORNO IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE IN SEGUITO AD UN INCIDENTE ORMAI RISOLTO. CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA STAZIONE TIBURTINA. Traffico INTENSO ...
Traffico Roma del 18-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 16.50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, ANCORA PROBLEMI SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST : LA STRADA E’ CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA LIVORNO IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE IN SEGUITO AD UN INCIDENTE ORMAI RISOLTO. CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA STAZIONE ...
Traffico Roma del 18-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST : LA STRADA E’ CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA LIVORNO IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE IN SEGUITO AD UN INCIDENTE ORMAI RISOLTO. CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA ...
Traffico Roma del 18-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST : LA STRADA E’ CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA LIVORNO IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE IN SEGUITO AD UN INCIDENTE ORMAI RISOLTO. CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA ...
Traffico Roma del 18-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, LEGGERMENTE MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST : AL MOMENTO LA STRADA È MOMENTANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA LIVORNO IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE IN SEGUITO AD UN INCIDENTE ...
Traffico Roma del 18-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, LEGGERMENTE MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST : AL MOMENTO LA STRADA È MOMENTANEAMENTE CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA LIVORNO IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE IN SEGUITO AD UN INCIDENTE ...
Traffico Roma del 19-12-2018 ore 10 | 00
VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 9:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...
Traffico Roma del 19-12-2018 ore 10:00 (Di mercoledì 19 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018 ORE 9:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DECISAMENTE MIGLIORATA LA CIRCOLAZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RIMANGONO DEI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA, E IN CARREGGIATA INTERNA: DALLA DIRAMAZIONE Roma-NORD A VIA TIBURTINA. IN ENTRATA IN CITTA’ SI RALLENTA SEMPRE: SU VIA AURELIA ANTICA, DA VIA AURELIA A LARGO DON LUIGI GUANELLA, LUNGO VIA TRIONFALE, DAL RACCORDO AL SAN FILIPPO NERI, SU VIA CASSIA, DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, SULLA VIA FLAMINIA, DAL RACCORDO ANULARE A VIALE DI TOR DI QUINTO E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO: TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST. ALTRI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE CENTRO: LUNGO LA VIA APPIA, DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO A VIA DELLE CAPANNELL E SULLA Roma-AEROPORTO FIUMICINO, ...
romadailynews
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