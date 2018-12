Tradita dal fidanzato | decide di lasciarlo nel giorno del compleanno Così la ragazza si

Gela - Tradita dal fidanzato accoltella l’amica 17enne. Nel video il momento dell’aggressione in piazza : Si è costituita ai carabinieri la minorenne che due giorni fa ha ferito con una coltellata una coetanea di 17 anni a Gela per gelosia. La vittima è ancora ricoverata in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Le due ragazze frequentano lo stesso corso per estetista.”Un gesto non istintivo ma premeditato“, così lo ha definito il sostituto della Procura minorile di Caltanissetta, Stefano Strino. La ragazza, secondo la ricostruzione ...

Uomini e donne - Valentina Rapisarda Tradita dal seno : dolore lancinante - portata d'urgenza in ospedale : Momenti di pura paura per l'ex corteggiatrice di Uomini e donne Valentina Rapisarda . A raccontarlo è proprio lei tramite varie Instagram stories pubblicate sul suo profilo social. La 28enne avrebbe ...

Evade dal carcere - Tradita da una foto postata su Facebook : Ana Maria Sala era diventata un vero e proprio fantasma: stava scontando nel carcere di Bollate 15 anni di reclusione per...

Giulia Provvedi sarebbe stata Tradita dal fidanzato Pierluigi - lui replica : 'Ti aspetto' : Ieri sera nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5, si è parlato a lungo di Giulia Provvedi, una delle protagoniste più amate di questa terza edizione del reality show. Silvia in queste settimane non ha fatto altro che parlare del suo amato Pierluigi Gollini, il fidanzato calciatore con il quale è fidanzata da un po' di tempo. All'interno della casa, Giulia è stata anche corteggiata da Fabio Basile ma ha sempre ...

Anticipazioni Il Segreto : Marcela teme di poter essere Tradita di nuovo dal marito : Nelle prossime puntate italiane della soap Il Segreto ci sarà una ventata d’aria fresca a Puente Viejo dopo l’ingresso di tre nuovi personaggi. Tutto avrà inizio quando entreranno in scena Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami), Elsa Laguna (Alejandra Meco) e Antolina (Maria Lima). Le Anticipazioni ci rivelano che, a seguito dell’arrivo delle new entry, Marcela Del Molino avrà una crisi ripensando a ciò che è accaduto in passato tra suo marito Matias ...

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona e Ilary Blasi litigano in diretta : “Sei stata Tradita a un mese dal matrimonio - ora ti rovino”. Lei : “Caciottaro” : Nella puntata del Grande Fratello Vip di giovedì sera è andato in scena uno scontro al vetriolo tra l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona e la conduttrice del reality, Ilary Blasi. Entrato nella Casa per un incontro con l’ex fidanzata, Silvia Provvedi, è stato incalzato dalla Blasi per alcune sue storie su Instagram in cui la accusava di non volerlo in tv. Ad un certo punto, la moglie di Francesco Totti gli ha chiesto: “Ti ricordi ...

