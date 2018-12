Toyota Supra - Svelato il sound della sportiva - VIDEO

quattroruote

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Prima i teaser, poi la vettura completa con le pellicole, poi le prime impressioni di guida: laè vicinissima al debutto in pubblico, che avverrà al Salone di Detroit il prossimo 14 gennaio. Per ingannare l'attesa la Casa giapponese ha fatto un piccolo regalo agli appassionati, pubblicando undove non mostra ancora la vettura ma ne fa sentire chiaramente la "voce".Sei cilindri, grazie BMW. Quello che si può udire nei 30 secondi del filmato è il suono aggressivo del 3.0 sovralimentato, scelto dallacome propulsore di lancio del modello. Non si tratta di un caso: nella storiacoupé nelle generazioni precedenti è stato proprio il sei cilindri a rappresentare un elemento di continuità e questo ha comportato una scelta tecnica piuttosto drastica: aprire una collaborazione con la BMW per poter installare le unità tedesche, senza sviluppare in ...