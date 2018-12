Tours-Perugia | Champions League volley 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

oasport

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Oggi mercoledì 19 dicembre (ore 20.00) si gioca, match valido per la seconda giornata delladimaschile. I Block Devils, reduci dal successo netto all’esordio contro la Dinamo Mosca, vanno a caccia della seconda vittoria nella massima competizione continentale per compiere un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale: gli umbri, in testa alla classifica di SuperLega con un punto di vantaggio su Trento, partiranno con tutti i favori del pronostico ma non possono permettersi di sottovalutare la trasferta sul campo della compagine francese che è sempre in grado di impensierire anche le grandi corazzate europee di fronte al proprio pubblico.I ragazzi di Lorenzo Bernardi non dovranno avere dei calci di concentrazione e dovranno giocare al massimo delle proprie possibilità per portare a casa un successo pesantissimo anche ...