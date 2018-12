Torino | svaligiata la casa di Tomas Rincon | bottino cospicuo per i malviventi

sportfair

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Un gruppo di ladri si è introdotto nell’appartamento del giocatore del, appropriandosi di orologi e gioielli per un valore di 10.000 euro Brutto week-end quello appena trascorso per, il centrocampista delinfatti si è visto svaligiare lada un gruppo di ladri entrati nel suo appartamento domenica pomeriggio. Uscito per andare in centro insieme alla moglie, ‘El General‘ si è accorto al suo rientro del furto, chiamando immediatamente la polizia per denunciare quanto avvenuto.Spariti orologi, gioielli e premi individuali per un valore di diecimila euro, un colpo ben orchestrato dai ladri che dimostrano di prediligere la zona di via della Rocca, dove qualche mese fa avevano svaligiato anche ladi un manager torinese, rubando ben duecento mila euro.L'articololadiper i ...