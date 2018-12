Torino | Cairo torna alla carica | “sempre penalizzati contro la Juve | se non è sudditanza

Torino - Cairo : "Penalizzati in otto degli ultimi dodici derby : sarà sfortuna..." : Urbano Cairo è tornato sulle polemiche arbitrali post-derby, la precisazione sul concetto di sudditanza psicologica ancora esistente accende un nuovo focolaio di protesta: "Quando ho parlato di ...

Torino - Cairo : "Contro di noi tanti errori. Se non è sudditanza - è sfortuna" : Dopo il derby della Mole, Urbano Cairo si era lasciato andare a parole di sfogo contro gli errori arbitrali. Dichiarazioni poco gradite a Marcello Nicchi , presidente dell'Associazione Italiana ...

Torino - bordata Cairo : “Rigori Juve ed esultanza CR7? Ecco cosa dico” : Urbano Cairo, intervistato ai microfoni di “Radio 1” ha evidenziato il suo punto di vista dopo il derby di sabato sera contro la Juventus. Una sfida caratterizzata da alcune decisioni arbitrali discutibili. Il presidente granata focalizza le sue attenzioni su i due presunti falli da rigore di Alex Sandro e Matuidi rispettivamente su Zaza e […] L'articolo Torino, bordata Cairo: “Rigori Juve ed esultanza CR7? Ecco cosa ...

Torino - furia Cairo : nel mirino Juventus e Cristiano Ronaldo : Il Torino ha dovuto fare i conti con l’immeritata sconfitta nella gara di campionato contro la Juventus, un derby ben interpretato dalla squadra di Walter Mazzarri. Nel mirino sono finiti gli errori arbitrali, in particolar modo due penalty non fischiati ai granata. furia del presidente Cairo ai microfoni di Radio Anch’Io su Radio 1: “Con la Juve siamo sfortunati, ho un elenco di episodi contro incredibile. L’hanno ...

Calciomercato Torino - Cairo annuncia : “non faremo mercato” : Calciomercato Torino, Urbano Cairo ha voluto mettere a tacere sin da subito ogni possibile voce di mercato attorno al suo club Calciomercato Torino – “Mercato invernale per il Toro? Mazzarri non mi ha fatto domande per avere giocatori in più, semmai preferisce una panchina più corta per dare spazio ai giovani. La squadra mi sembra forte e sta crescendo, abbiamo buone qualità e non mi sembra il caso di fare interventi ...

Cairo : 'Var? Torino penalizzato come Genoa e Roma' : ROMA - ' Con la Juve siamo particolarmente sfortunati' . Ricordando episodi del passato con la Juve il presidente del Torino Urbano Cairo sottolinea che nel derby perso la Var doveva entrare in azione ...

Torino - Cairo : "Con la Juve sfortunati. CR7-Ichazo? Un campione non fa certe cose" : "Con la Juve siamo sfortunati, ho un elenco di episodi contro incredibile". Il presidente del Torino, Urbano Cairo ai microfoni di Radio Anch'Io su Radio 1, torna sugli episodi dell'ultimo derby ...

Serie A Torino - Cairo : «Ronaldo? Per marcarlo servirà grande temperamento» : Torino - Ai microfoni di Radio 24 il presidente del Torino Urbano Cairo ha commentato l'imminente derby della Mole contro la Juventus , partendo dalle ambizioni del suo club: "Champions? Noi dobbiamo ...

Torino - Cairo : "Juve grande squadra - servirà compattezza" : "Se il Torino punta alla Champions? Noi dobbiamo pensare partita dopo partita e alla fine tireremo le somme. Ci sono squadre più attrezzate di noi, ma pian piano vediamo dove arriviamo". Il presidente ...

Torino - festa di Natale pre derby. Cairo e Mazzarri : 'Juve avversario importante - ma vogliamo giocarcela' : Anche per la sfida a distanza con Cristiano Ronaldo , il capocannoniere bianconero: "Un campione, il giocatore più forte al mondo, sarà un onore giocare contro di lui, ma si deciderà sul campo". Dove ...

Torino - Mazzarri e Cairo sul derby : "Con la Juve come contro il Milan" : Mazzarri e Cairo al Filadelfia. Lapresse "L'avversario è molto impegnativo, non ha mai perso, anzi, le ha vinte tutte tranne una ma noi andremo a giocarcela alla grande, al meglio e poi vedremo". ...

Premio 'Andrea Fortunato' a Cairo : il riconoscimento come presidente del Torino e di Rcs : A Urbano Cairo due riconoscimenti alla decima edizione del Premio 'Andrea Fortunato', in memoria del giocatore della Juventus morto di leucemia nel 1995 a 23 anni. Cairo è stato premiato come ...

Torino - Cairo : 'Sesti non a caso. Pronti per la Juventus' : 'Siamo sesti non a caso, nonostante qualche punto buttato per strada. Per colpa nostra e qualche volta anche per qualche decisione che ci ha penalizzati. Direi che l'importante è mantenere la massima ...

Cairo punta il derby : 'Juventus corazzata - ma il Torino non è sesto per caso' : Torino - 'Siamo sesti non a caso, nonostante qualche punto buttato per strada. Per colpa nostra e qualche volta anche per qualche decisione che ci ha penalizzati. Direi che l'importante è mantenere la ...