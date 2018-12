Tiziano Ferro a supporto dei figli di femminicidio | la raccolta fondi prima del nuovo

Tiziano Ferro - nuovo album a novembre 2019/ Foto : 'e chi chiamerai?'. L'entusiasmo dei fan : Tiziano Ferro annuncia l'uscita del nuovo album: il cantautore di Latina tornerà a novembre 2019. L'entusiasmo dei fans sui social.

Tiziano Ferro : il suo nuovo album uscirà a novembre 2019 : Save the date The post Tiziano Ferro: il suo nuovo album uscirà a novembre 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Il nuovo album di Tiziano Ferro sarà “il più bello” della sua carriera - parola del manager che svela anche il mese di uscita : Il nuovo album di Tiziano Ferro arriverà nell'autunno del 2019: era già noto. A parlare del nuovo progetto discografico dell'artista di Latina è oggi il suo manager, Fabrizio Giannini, che lo segue ormai da più di un decennio. La produzione di Timbaland sarà il coronamento di un disco ben lavorato che sorprenderà di sicuro i fan. Accennando ai nuovi progetti di Tiziano Ferro con Rolling Stone, Fabrizio Giannini anticipa che l'album sarà ...

Giornata mondiale contro l’Aids - da Tiziano Ferro a Fabio Volo : Anlaids lancia la campagna #Tiriguarda : Il cantautore Tiziano Ferro, il conduttore Fabio Volo, l’attore Giorgio Panariello, il duo dei The Jackal. Sono solo alcuni dei volti noti della tv e dello spettacolo che hanno prestato il loro volto alla campagna nazionale promossa da Anlaids in occasione della Giornata mondiale contro l’Aids dell’1 dicembre. #Tiriguarda è il messaggio della campagna, che parte oggi con affissioni e schermi luminosi in 14 città italiane, e che ...

Tiziano Ferro per Anlaids contro HIV e AIDS con la campagna #tiriguarda : tutti i dettagli : Tiziano Ferro per AnlAIDS: il cantante di Latina sposa la campagna #tiriguarda contro HIV e AIDS, temi ancora molto attuale che ogni anno riguardano migliaia di persone. "Le categorie a rischio sono cambiate, i luoghi comuni rischiano di distrarre l’attenzione dall’obiettivo principale: la prevenzione. E’ bene tornare a parlare dei rischi ma è ancora più giusto parlare di “soluzioni”. Invito i ragazzi, specialmente molto giovani, a porsi una ...

Giovanni - il bimbo di 2 anni nato senza tibia. Tiziano Ferro : “Aiutiamolo. Portiamolo negli USA” : La madre del piccolo affetto da emimelia tibiale lancia una raccolta fondi online per riuscire a farlo curare negli Stati Uniti da un luminare che potrebbe fargli avere una tibia artificiale. Anche il cantante risponde: "Aiutiamo Giovanni a crescere”.Continua a leggere

Tiziano Ferro ha finito il primo singolo del nuovo album : Chissà quando uscirà?! The post Tiziano Ferro ha finito il primo singolo del nuovo album appeared first on News Mtv Italia.

OM incontra Giorgia per Pop Heart : ecco come è nato il duetto con Tiziano Ferro su Il Conforto (video) : Giorgia ha un cuore pop, cresciuto a suon di cover nei club romani. L'artista ricorda i primi passi mossi nel mondo della musica e presenta Pop Heart, il nuovo album disponibile dal 16 novembre che contiene un atteso duetto con Tiziano Ferro. Non erano solo i fan ad attendere un featuring tra i due ma anche gli stessi artisti, più volte vicini a quel momento che si concretizza solo adesso. Il Conforto (di Tiziano Ferro ed Emanuele Dabbono) è ...

Antonio Mezzancella imita Tiziano Ferro a Tale e Quale Show del 9 novembre (video in Sere Nere) : Nella puntata di Tale e Quale Show del 9 novembre, in diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi”, è stato Federico Angelucci a trionfare su tutti i colleghi grazie all’imitazione di Liza Minelli, interpretata alla perfezione nelle movenze e nella voce con il brano famosissimo “New York, New York”. Apprezzato da tutta la giuria composta dai giudici fissi Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, e in questa puntata anche ...

Luca Argentero giudice a Tale e Quale Show del 9 novembre - Tiziano Ferro tra le imitazioni : Dopo il trionfo di Roberta Bonanno nell’ottava puntata di Tale e Quale Show, prima del torneo dei campioni, torna questa sera su Rai Uno lo Show condotto da Carlo Conti in cui le imitazioni sono al centro della gara. A Tale e Quale Show del 9 novembre un giudice speciale, un uomo amato dal pubblico per il suo Talento e anche per il suo fascino. Dal Grande Fratello al piccolo schermo, e dal piccolo schermo al cinema: ospite di Tale e Quale ...

I Maneskin raggiungono anche Tiziano Ferro che ascolta Torna a casa : I Maneskin raggiungono anche l'orecchio di Tiziano Ferro. Dall'America, il cantautore di Latina ha condiviso la canzone Torna a casa, il nuovo singolo della band di X Factor 2017 che ha anticipato l'album di debutto Il ballo della vita. Dopo l'ep d'esordio, Chosen, per il gruppo di Damiano è giunto il momento di rilasciare il primo disco di inediti che fa seguito al successo riscosso in seguito alla partecipazione a X Factor che si è conclusa ...

Tiziano Ferro : "Freddie Mercury sei sempre nei nostri cuori!" : ... della loro musica e del loro leggendario frontman Freddie Mercury , che sfidò gli stereotipi e infranse le convenzioni, diventando uno degli artisti più amati al mondo. In questi giorni inoltre ...

Il coming out di Marco Carta con il singolo Una Foto Di Me e Di Te e il riferimento a Tiziano Ferro : Il coming out di Marco Carta arriva con il singolo Una Foto Di Me e Di Te, disponibile da domani, lunedì 29 ottobre, in digital download e in free streaming. Ospite di Domenica Live, a Barbara D'Urso Marco Carta racconta per la prima volta il suo bacio ad un uomo e con tranquillità ammette di essere omosessuale. "Mi faceva soffrire non poter camminare per strada con la persona che amavo", racconta il cantante, ormai libero di quel peso che ha ...

Rosso Relativo di Tiziano Ferro compie 17 anni : Da quel giorno ha guadagnano numerosi dischi di platino, un disco di diamante, si è esibito negli stadi italiani sold out, ha rilasciato una raccolta di successi e girato il mondo: quel giorno era il 26 ottobre 2001 e sono trascorsi 17 anni dal rilascio del disco Rosso Relativo di Tiziano Ferro. A ricordare il suo debutto discografico è lo stesso cantautore di Latina che, con una storia su Instagram, sottolinea l'anniversario. Il 26 ottobre ...