TIM | Vodafone e Wind si preparano al Natale con nuove offerte

Più facile acquistare un Samsung Galaxy S9 con TIM - Vodafone e Wind Tre dal 18 dicembre : Arrivano alcune novità molto importanti per tutti coloro che da tempo stanno valutando la possibilità di acquistare un Samsung Galaxy S9 attraverso operatori come TIM, Vodafone e Wind Tre. Non tutti, infatti, intendono procedere con la variante no brand e per venire incontro a questa particolare esigenza, la divisione italiana da oggi 18 dicembre consentirà a tutti di seguire anche questa strada. Come? Semplicemente aggiungendo questi modelli al ...

Vodafone offre Internet illimitato ad alcuni clienti - TIM presenta Extra Power Christmas Edition : TIM presenta la nuova offerta Extra Power Christmas Edition a 9,99 euro al mese, mentre Vodafone offre Internet illimitato per 5 giorni a 1 euro. L'articolo Vodafone offre Internet illimitato ad alcuni clienti, TIM presenta Extra Power Christmas Edition proviene da TuttoAndroid.

False rimodulazioni Vodafone - TIM e Wind Tre di fine 2018? Unione Consumatori denuncia il trucco del si : Siamo al cospetto di una vera e propria truffa organizzata in riferimento alle rimodulazioni Vodafone, TIM, Wind Tre o presunte tali. Già nella giornata di ieri avevamo segnalato come, per l'operatore rosso, fosse in corso una vera e propria campagna di denigrazione in cui si faceva riferimento ad aumenti contrattuali unilaterali senza spiegazioni ma pure del tutto falsi. Ora ci tocca approfondire la questione, chiarendo subito che anche TIM e ...

Offerte TIM da 7€ per i clienti iliad - Wind - Vodafone : Offerte Tim a partire da 7€ al mese per i clienti iliad, ho Mobile, Vodafone e Wind che effettuano la portabilità del numero. Tim Iron 30GB, Deca GO 20GB, 15 Go New sono tutte tariffe [...] L'articolo Offerte Tim da 7€ per i clienti iliad, Wind, Vodafone è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

In ritardo il servizio VoLTE di Iliad rispetto a Vodafone e TIM : un 2019 all’asciutto? : Ci sono alcune novità riguardanti il mondo Iliad che dobbiamo prendere necessariamente in considerazione oggi 15 dicembre, almeno per quanto riguarda funzioni specifiche come il VoLTE. Le chiamate 4G Voce da tempo sono sbarcate sugli smartphone compatibili dotate di SIM Vodafone e TIM, al momento non hanno ancora una data che possiamo fissare sul calendario con la compagnia telefonica francese, almeno stando alle notizie che possiamo condividere ...

Le migliori tariffe TIM per chi proviene da Iliad - Vodafone - Wind e 3 : Le super tariffe in offerta per chi decide di passare da Iliad, Vodafone, Wind e Tre a TIM. Scopri le tariffe che TIM mette sotto l'albero di Natale.

Offerte passa a TIM - VODAFONE - WIND e TRE di DICEMBRE 2018 : In questo video ho raccolto per voi le principali Offerte mobile di DICEMBRE 2018 degli operatori. Se non lo sapete, abbiamo un comparatore di tariffe aggiornato in tempo reale dove trovate tutte le Offerte del leggi di più...

A che punto siamo con il modem libero Vodafone - TIM - Wind Tre e Tiscali : prime guide alla configurazione : Dallo scorso 1 dicembre è in vigore la delibera AGCOM n.348/18/CONS per il modem libero. In parole semplici, tutti i clienti Vodafone, TIM, Wind Tre, Tiscali o di altro operatore, possono beneficiare del servizio di connessione di rete ma non per forza di cose devono acquistare, a rate o in una soluzione unica, il router del brand di riferimento. Nessuna imposizione dunque e spazio all'iniziativa personale e autonoma. Ma a che punto siamo per ...

Migliori offerte telefoniche di TIM - Vodafone - Iliad - Wind e Tre : Le Migliori offerte telefoniche sono difficili da determinare perché i più importanti operatori telefonici italiani, cioè Vodafone, TIM, Iliad, Wind e Tre, mettono a […] L'articolo Migliori offerte telefoniche di TIM, Vodafone, Iliad, Wind e Tre proviene da TuttoAndroid.

Ecco le promozioni natalizie di TIM - Wind - Vodafone - OpTIMa Mobile - 1Mobile e PosteMobile : A un passo dal Natale gli operatori mettono mano alle proprie offerte telefoniche offrendo varie soluzioni interessanti. I protagonisti di oggi sono TIM, Wind, Vodafone, Optima Mobile, 1Mobile e PosteMobile che fra offerte e promozioni varie si vestono a festa per queste festività ormai imminenti. L'articolo Ecco le promozioni natalizie di TIM, Wind, Vodafone, Optima Mobile, 1Mobile e PosteMobile proviene da TuttoAndroid.

Grandi affari per le SIM con numeri facili in vendita su eBay : quotazioni Vodafone - TIM - Wind - Tre e Iliad : C'è un nuovo business online, quello della vendita delle SIM con numeri facili, in particolar modo su eBay. In una recentissima inchiesta del Corriere della Sera, si pone l'accento sulle transazioni di schede associate a recapiti rari, ossia semplici da ricordare magari per un'azienda o un profilo professionale, perché con la successione di numeri identici o consecutivi. Abbiamo dunque effettuato un'analisi degli annunci presenti sul noto ...

Mazzata finale TIM - Vodafone - Wind Tre : persi 302 milioni - Iliad sorride : Le perdite subite da TIM, Vodafone, Wind Tre dopo l'arrivo in Italia di Iliad ammontano a circa 302 milioni di euro. Come riportato da 'UniversoFree.com' sulla base di un'analisi condotta da 'Il Sole 24 Ore' tra il Q3 2018 ed il corrispettivo del 2017, la situazione non sta di certo sorridendo ai tre big della telefonia mobile. Dopo aver condiviso con voi i dati singoli dei mancati ricavi relativi ai gestori sopra menzionati, ecco il quadro ...

TIM - Vodafone - Wind e 3 : le offerte di Natale : Con l'arrivo delle festività natalizie tempo di offerte per le compagnie telefoniche. Ecco cosa propongono Tim, Vodafone, Wind e 3: TIM - Tim per Natale offre tanti Giga per navigare con le nuove ...

Scappatoia sul rimborso per fatturazione a 28 giorni da TIM - Vodafone e Wind Tre? Rischio ex clienti a secco : Si torna a parlare di rimborso per fatturazione a 28 giorni praticata dai principali operatori TIM, Vodafone, Wind Tre ma anche da Fastweb e altri vettori mobili virtuali per gran parte del 2017. La pratica commerciale è stata dichiarata come scorretta secondo delibera n. 269/18/CONS dell'AGCOM: quest'ultima stabiliva pure la necessità di un risarcimento ai clienti che avevano subito un aggravio della loro spesa telefonica ma proprio in merito a ...