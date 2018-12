The Witcher III - Game Of The Year PS4 e Xbox One in offerta a 20 | 98 Euro - The Witcher

Geralt va a caccia di mostri : il nuovo evento di Monster Hunter World è dedicato a The Witcher : Fresco di vittoria ai The Game Awards 2018 dove ha trionfato come miglior RPG, Monster Hunter: World continua a offrire ai giocatori nuovi contenuti a quasi un anno dalla sua uscita su console.Una nuova collaborazione tra Capcom e CD Projekt RED permette ai giocatori di Monster Hunter: World mettersi nei panni di Geralt di Rivia, un ammazzamostri professionista dotato di forza e riflessi sovrumani, che li porterà in una serie di missioni da ...

Thronebreaker : The Witcher Tales e GWENT : The Witcher Card Game sono ora disponibili per PS4 e Xbox One : CD Projekt RED, creatori della serie di videogiochi di The Witcher, annunciano il lancio delle versioni Xbox One e PlayStation 4 di Thronebreaker: The Witcher Tales e GWENT: The Witcher Card Game.Thronebreaker: The Witcher Tales è un gioco di ruolo ambientato nel mondo di The Witcher che combina esplorazione basata sulla narrativa con puzzle unici e battaglie a carte. Il gioco può essere acquistato su Microsoft Store e PlayStation Store, e ...

CD Projekt RED : l'interesse per Cyberpunk 2077 è molto più grande rispetto a The Witcher 3 : Durante il report finanziario relativo al terzo trimestre 2018 di ieri, Adam Kiciński, CEO di CD Projekt RED, ha parlato di Cyberpunk 2077. E dalle sue dichiarazioni, si apprende del grande interesse per il gioco registrato dai trailer pubblicati quest'anno. Di fatto, secondo Kiciński, l'interesse è "molte volte" più grande rispetto a The Witcher, come riporta Wccftech."Il gameplay trailer di Cyberpunk 2077 di 48 minuti è stato ...

CD Projekt RED ammette che Thronebreaker : The Witcher Tales non sta mantenendo le aspettative di vendita : Thronebreaker: The Witcher Tales, lo spin-off single player del gioco di carte Gwent diventato famoso grazie alla saga The Witcher, è arrivato sul mercato nel mese di ottobre riscuotendo il favore della stampa specializzata. Il gioco ha attualmente una valutazione di 85 su Metacritic, e la nostra recensione lo ha premiato con un sonoro 8.Nonostante i suoi pregi, sembra però che Thronebreaker non sia riuscito a conquistare l'utenza, dal momento ...

Thronebreaker : The Witcher Tales arriva su Steam : CD PROJEKT RED, creatori della serie di videogiochi di The Witcher, annunciano che Thronebreaker: The Witcher Tales è ora disponibile su Steam.Gli oggetti di gioco inclusi in ogni copia acquistata su Steam: L'annuncio è accompagnato da un nuovo trailer, che mostra alcuni punteggi e premi ricevuti da Thronebreaker finora. Thronebreaker: The Witcher Tales è attualmente disponibile solamente su PC, le versioni PS4 ed Xbox One arriveranno il 4 ...

The Witcher - Dying Light - This War of Mine e altri giochi in offerta su Steam per celebrare l'indipendenza della Polonia : Su Steam sono comparse delle interessantissime offerte che riguardano i giochi sviluppati da studi polacchi.Le offerte sono state rese disponibili per celebrare un'importante ricorrenza, ovvero i cento anni dell'indipendenza della Polonia. Come potete facilmente immaginare, all'interno delle promozioni sono presenti i titoli della serie di The Witcher, ma non solo.Nell'elenco dei titoli, che potete vedere per intero sulla pagina Steam dedicata, ...

The Witcher 3 : ecco come trovare la leggendaria nave fantasma! : ... ha dedicato molta passione alla propria serie, ispirata ai romanzi di Andrzej Sapkowski , e questi sforzi sono stati premiati dal seguito generato nei giocatori di tutto il mondo. Ma si sa, i ...

Serie TV Netflix e videogiochi di The Witcher : gli attori a confronto con i personaggi che interpreteranno : Come spesso accade quando si annuncia una trasposizione di qualsiasi tipo di un universo molto amato è praticamente impossibile soddisfare tutti i palati e, più o meno legittimamente, c'è chi inizia già a storcere il naso ancora prima di aver visto gli attori nei panni dei vari personaggi. La Serie TV Netflix dedicata a The Witcher non è di certo esente da questo fenomeno, anzi.Come vi abbiamo dimostrato nella giornata di ieri segnalandovi ...

Serie TV The Witcher : ecco le esilaranti reazioni dei fan al Geralt di Henry Cavill : Recentemente Netflix ha svelato il nome dell'attore (Henry Cavill) che vestirà i panni di Geralt Di Rivia nella Serie TV di The Witcher, inutile dire che le reazioni dei fan non si sono fatte attendere. Qui sotto vi abbiamo riportato quelle secondo noi più divertenti ed interessanti. Alcune sono molto divertenti ma sembra che il sentimento generale in rete non sia dei più buoni verso Netflix, addirittura per molti fan Cavill somiglia più a ...

Henry Cavill : prima immagine da "The Witcher" serie tv in arrivo su Netflix : un ritorno in tv per il celeberrimo Henry Cavill . L'attore che è conosciuto prettamente per essere stato il nuovo volto di Superman al cinema, è stato scelto per interpretare il protagonista di 'The ...

Netflix presenta l'attrice che interpreterà Triss Merigold nella serie TV di The Witcher : Triss Merigold non potrà naturalmente mancare nella serie Netflix di The Witcher, e la produzione svela finalmente il personaggio, di cui ora possiamo vedere il volto che lo interpreterà, riporta Comicbook.Netflix ha annunciato di aver selezionato l'attrice Anna Shaffer per il ruolo di Triss, la quale interpreterà dunque il personaggio a fianco di Henry Cavill nei panni di Geralt.Tra i membri del cast abbiamo anche Eamon Farren nei panni di ...

The Witcher - prime immagini di Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia : Aveva sorpreso parecchio, qualche mese fa, la notizia che Henry Cavill, già interprete di Superman nell’universo cinematografico Dc, avrebbe dato il volto a Geralt di Rivia, protagonista dell’adattamento seriale della saga letteraria The Witcher. Altrettanto attoniti rimarranno in molti ora a vedere le prime immagini che Netflix, la piattaforma che distribuirà la serie tv, ha diffuso in un piccolo teaser. Get your first look at Henry ...

Ecco Henry Cavill nei panni di Geralt : la serie Netflix di The Witcher si mostra in un primo teaser : Cogliendo di sorpresa pressoché chiunque, il profilo Facebook di Netflix Polonia ha pubblicato solo qualche minuto fa un primissimo teaser della serie TV dedicata a The Witcher, che nonostante duri solo qualche secondo offre ampi argomenti di discussione a tutti coloro che stanno aspettando di poter mettere gli occhi sulla serie.Il teaser mostra infatti Henry Cavill nei panni del celebre Geralt di Rivia, offrendoci per la prima volta la ...