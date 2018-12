The Economist elegge il paese dell' anno

The Rinaldi Show - l'economista che da un mese è sempre in tv : Nei talk Show bisognerebbe darsi una regola: non invitare persone che abbiano già presenziato in tv nei cinque giorni precedenti. Per una sorta di tutela, sia dell’ospite che del programma stesso.Le trasmissioni politiche sembrano non conoscere il significato di sovraesposizione e il rischio di saturazione che questa genera. Stesse facce, stessi temi affrontati e, a volte, stessi duelli. Perché vuoi o non vuoi prima o poi ci si ...