Tennis | Pietrangeli a muso duro | “la nuova Davis è scandalosa Piquè? E’ bravo a giocare

sportfair

: Tennis, Pietrangeli: 'La nuova Coppa Davis è una vergogna' - SportRepubblica : Tennis, Pietrangeli: 'La nuova Coppa Davis è una vergogna' - SalvatoreSodan1 : RT @federtennis: È la massima onorificenza dello sport azzurro: al #ForoItalico Nicola Pietrangeli e i quattro moschettieri della #DavisCup… - Lucio_Biancat : RT @SuperTennisTv: ???? Sono passati 42 anni da quella storica #DavisCup... oggi Nicola Pietrangeli e i suoi quattro moschettieri ricevono il… -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) L’ex capitano della Nazionale italiana maschile diha attaccato duramente il nuovo format dellaLa ‘’ Coppaè “una vergogna“. Parola di Nicola, capitano dell’Italia che vinse il celebre torneo per nazioni a Santiago del Cile nel 1976.Acero/AlterPhotos/ABACAIl mito delazzurro boccia il nuovo format, che debutterà nel 2019, ideato dal gruppo Kosmospresieduta dal calciatore Gerard Piqué, al via nel 2019. “La federazione internazionale si è svenduta perché andava a rotoli“, dicea margine della cerimonia dei Collari d’Oro. “E’ entrato questo signore, Piqué, che gioca benissimo a pallone ma non c’entra niente col, ha portato molti soldi sul tavolo e l’Itf che contava sempre meno ha ‘sbracato’, anche perché i tornei dello ...