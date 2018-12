Tav | Fassino | “Analisi costi benefici? Ne sono già stati fatti sette Le grandi opere

Fassino - contro la manifestazione No Tav : “Vi state mettendo contro tutta la città” : Fassino dichiara di essere contrario alla manifestazione No Tav che si terrà l 8 Dicembre e avverte: “avrete tutta la città contro” Durante la manifestazione sarà presente il vicesindaco Guido Montanari con la fascia tricolore, cosa che ha fatto infuriare l’opposizione. “state prendendo a schiaffi la città”, ha detto ancora Carretto Nel Consiglio comunale di ieri è arrivata la conferma: il vicesindaco Guido ...

Sì Tav - migliaia in piazza a Torino : “Siamo maggioranza silenziosa”. Fassino : “Segno del malessere della città” : Decine di migliaia di persone hanno riempito piazza Castello a Torino per manifestare il sostegno alla grande opera Torino-Lione. La manifestazione convocata da sette imprenditrici e dall’ex sottosegretario alle infrastrutture di Forza Italia Mino Giachino ha visto in piazza lavoratori, studenti e pensionati oltre a diversi esponenti del Pd, della Lega e di Forza Italia. in piazza anche l’ex sindaco Piero Fassino: “In piazza ...

Passa la mozione Cinquestelle - ora Torino è una città no Tav. Bagarre in Consiglio Comunale - espulso il Pd (anche Fassino) : Passa l’ordine del giorno del Movimento 5 Stelle che chiede di fermare i lavori della Tav. Il testo viene approvato in un’aula con molte assenze, dalla sindaca Appendino a una parte di minoranza espulsa dall’aula per aver mostrato alcuni cartelli di protesta con la scritta «Torino dice sì alla Tav». ...

Torino - No Tav : espulsi dall'aula i consiglieri di centrosinistra - incluso l'ex sindaco Fassino - : All'ordine del giorno del Consiglio comunale c'è la mozione M5s per chiedere al governo di rinunciare alla costruzione della Torino-Lione. Espulso anche Fassino. Presenti anche imprenditori e ...

A Torino scendono in campo anche i sì Tav : per la prima volta il fronte del no in minoranza. Salta il Consiglio Comunale - espulso il Pd (anche Fassino) : C’è la polizia sotto il Comune. Separa i due fronti. I No Tav arrivati per sostenere l'ordine del giorno presentato in Consiglio Comunale dalla maggioranza pentastellata e forze politiche e cittadini accorsi a sostegno delle forze produttive, imprenditoriali e sociali favorevoli al super treno. Ci sono momenti di tensione, urla, liti. La polizia...