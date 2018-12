Symo | età | altezza | fidanzato | origini Sanremo Giovani 2018

caffeinamagazine

(Di mercoledì 19 dicembre 2018)e la musica si frequentano fin da quando lei era bambina. Da sempre in casa ha ascoltato gli artisti preferiti dai genitori – Stevie Wonder, Michael Jackson e la musica nera in generale. Crescendo Simona () scopre nuove voci (Erykah Badu, Lauryn Hill, le TLC, le Destiny’s Child, e l’RnB degli anni Novanta) e a sua volta viene “scoperta” daldi sua sorella. Michael Calandra, in arte Ringo Redstar, metà di La Squadra: un duo che si muove nella scena rap della Capitale che nel 2005 pubblica l’album “Punto di fuga” (che, per inciso, è coprodotto da Tommaso “Piotta” Zanello) in cui Simona è presente in 3 brani: “Pistole & Rose” “Bababoom time” e “Buona Musica”.Simona, che per l’occasione è diventata SimoB, debutta così a soli 14 anni; e non solo discograficamente, perché partecipa anche ad alcuni live. Poi, però, La squadra si scioglie e Simona accantona per un ...