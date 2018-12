Sull' intesa tra Governo e Ue cala lo spread | sale la borsa

Spread in netto calo per l'intesa Sulla Manovra. Corre anche Piazza Affari : MILANO - Ore 8.55. l'intesa a un passo sui conti pubblici raggiunta tra Italia e Commissione europea genera ottimismo sui mercati. Lo Spread in mattinata riparte in deciso caso, scendendo di quasi ...

C'è intesa Sulla manovra : ottime occasioni buy non solo sui BTP : ... dopo ben quattro ore di discussioni tra il premier Conte, i due vice Salvini e Di Maio e il Ministro dell'Economia, Tria. Il vertice notturno si è concluso con un accordo sulle misure della manovra ...

Manovra - Garavaglia 'Governo ottimista Sull intesa con la Ue'. Sconvocata la commissione al Senato : A dirlo stamane è il sottosegretario leghista all'economia Massimo Garavaglia, in un'intervista al Gr1 Rai. 'Sì, siamo ottimisti' ha affermato il sottosegretario, secondo il quale nella riunione di ...

Clima - COP24 : possibile intesa Sull’applicazione degli Accordi di Parigi : I Paesi partecipanti alla Conferenza sul Clima in Polonia (COP24) potrebbero essere vicini ad un’intesa per l’applicazione dell’Accordo di Parigi sulla limitazione dell’aumento della temperatura globale. Si ricordi che l’applicazione dell’Accordo è su base volontaria, e la loro supervisione dev’essere multinazionale e basata su delle chiare regole di trasparenza: la polemica a riguardo vede su fronti ...

UN PROTOCOLLO D'INTESA Sull'IMPOSTA DI SOGGIORNO - IL 17 DICEMBRE LO FIRMERANNO ANCICILIA E AIRBNB : MAGGIORI RISORSE PER I COMUNI : Un PROTOCOLLO D'INTESA SULL'IMPOSTA di SOGGIORNO: lo FIRMERANNO l'AnciSicilia e AIRBNB il 17 DICEMBRE alle 11 a Villa Niscemi. La Sicilia è, di fatto, la seconda regione d'Italia, dopo la Toscana, ad ...

Conte più ottimista Sull'intesa con la Ue. Tria a Bruxelles spiega la nuova manovra : Da Palazzo Chigi non filtrano commenti ufficiali alle parole di Moscovici. Confermati i capisaldi della manovra: Reddito di cittadinanza e Quota cento per le pensioni -

Brexit - May travolta da urla e risate in Parlamento. Rinviato voto Sull'intesa con l'Ue : Gran Bretagna nel caos sulla Brexit e Theresa May sempre più a rischio. La premier britannica ha ammesso di fronte ai Comuni che l'accordo sulla Brexit da lei sottoscritto con Bruxelles...

Fintech - Intesa Sanpaolo spinge Sulle app per la svolta digitale : Intesa Sanpaolo (Lapresse) Le app sono diventate la linfa vitale degli smartphone. Le più scaricate dagli italiani sono quelle dei social network (93%), che sono le più utilizzate (il 78% le usa quasi tutti i giorni). Vanno a gonfie vele anche le app per lo shopping online (scaricate dal 79%), per ascoltare musica e guardare video in streaming (75%) e per accedere al conto della propria banca. Le possiede più di un italiano su due (54%) e la ...

G20 - intesa Sull'economia. Ma Trump canta vittoria : "Un successo per gli Usa" : Donald Trump strappa il compromesso ed esulta per quello che definisce un 'grande successo per l'America'. Dopo una notte di trattative tra le rispettive delegazioni i grandi della Terra riuniti al ...

Sampdoria - Ferrero : 'Sullo stadio abbiamo trovato l'intesa - se poi...' : Noi tifiamo sempre affinché lei vinca, perché se lei vince lo fa anche la Samp e vince la parte di Genova con i colori più belli del mondo' ha detto a Primocanale il presidente doriano. 'Giovanna è e ...

Meno rischi e più credito alle Pmi. C'è l'intesa europea Sulle banche : L'obiettivo è triplice: ridurre i rischi nei bilanci creditizi; rafforzare il patrimonio delle banche; migliorare la capacità degli istituti di credito di finanziare l'economia reale. Proprio sul ...

Vertice Sulla Manovra - intesa con Bruxelles privilegiando gli investimenti : Il Vertice di Governo sulla Manovra 2019 si è svolto ieri a Palazzo Chigi. In serata, in una nota diramata dopo l'incontro, Salvini, Di Maio e Conte hanno dichiarato che l'obiettivo del Governo è rilanciare la crescita e lo sviluppo. Inoltre, hanno confermato gli obiettivi già fissati sulla tutela del risparmio, sul Reddito di Cittadinanza e sulle pensioni. Durante l'incontro tra il premier Conte, i vicepremier Salvini e Di Maio e il ministro ...

"L'intesa con la Ue è possibile". Draghi scommette Sull'accordo : Il solo che abbia la credibilità necessaria e gli strumenti adatti per farsi ascoltare: come dimenticare che nel 2011 il governo Tsipras, in Grecia, fu costretto a ribaltare la sua politica quando ...

