Studio di Amnesty sulla violenza social | “Ogni 30 secondi una donna riceve un tweet

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Ogni 30unaun‘problematico’ o offensivo. L’84% delle volte il cinguettio violento è rivolto a unadi colore. Sono i dati che emergono dal progetto Troll Patrol, lanciato a marzo 2018 daInternational che ieri ha pubblicato i primi numeri, basati sul 2017. Uno sforzo globale di crowdsourcing nato per dimostrare la portata del fenomeno degli abusi su Twitter. Ilgià in un precedente rapporto dell’associazione era stato definito “tossico per le donne“.L’iniziativa è stata elaborata insieme ad Element AI, una società di software di intelligenza artificiale globale, ed ha studiato gli account, e relativi, di 778 donne statunitensi e britanniche. Il campione selezionato comprendeva tutte le deputate del Parlamento del Regno Unito e del Congresso degli Stati Uniti, nonché donne giornaliste in ...