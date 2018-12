Stefano Grigolo è il campione Mondiale Senior di FootGolf!

sportfair

: #Verona. Stefano Grigolo campione mondiale di Footgolf - corriereveneto : #Verona. Stefano Grigolo campione mondiale di Footgolf - verona : Verona. Stefano Grigolo campione mondiale di Footgolf - FIFGFootGolfWC : #Marrakech2018 Stefano GRIGOLO ?????????? #WorldChampion #FIFGFootGolfWorldCup #PlaytheBest #FootGolf #FootGolf2024 -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Ad un italiano il titolodi FootGolf: l’azzurroconquista il titolo a Marrakech (Marocco) È uno sport di nicchia il FootGolf, ma sta conquistando sempre più appassionati e i giocatori italiani si fanno notare in positivo. Il veronese, di professione consulente finanziario, ha conquistato nei giorni scorsi a Marrakech, in Marocco, il titolo didel Mondo(over 45) di questa disciplina. Il FootGolf, per chi non lo conosce, è una disciplina simile al golf ma si gioca coi piedi, con il pallone da calcio e buche da 50 cm di diametro. Il gioco è nato nel 2009 in Olanda e si è conquistato in breve tempo un pubblico di appassionati, che crescono di anno in anno. In Italia si gioca dal 2012 e conta attualmente più di 1000 tesserati all’Associazione Italiana FootGolf; la squadra più titolata è Treviso Footgolf, con cinque ...