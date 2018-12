Stati Uniti | rischi di recessione cresciuti al 40%

Incubo “shutdown” negli Stati Uniti : cosa significa e cosa potrebbe succedere : Torna l’Incubo “shutdown” negli Stati Uniti: la procedura blocca tutte le attività governative non essenziali nel momento in cui il Congresso non riesce ad approvare la finanziaria. L’ultima volta è accaduto l’anno scorso, quando repubblicani e democratici, non riuscirono a trovare un accordo sui cosiddetti “dreamer”, gli immigrati illegali entrati negli USA da minori. Questa volta a minacciare lo ...

Gli Stati Uniti hanno detto di avere ucciso in due giorni 62 miliziani del gruppo terroristico somalo al Shabaab : L’esercito statunitense ha detto di avere ucciso 62 miliziani del gruppo terroristico somalo al Shabaab in sei attacchi aerei compiuti in Somalia tra sabato e domenica. I bombardamenti – quattro sabato e due domenica – sono i più violenti compiuti

Stati Uniti - scoperte falle nella cybersecurity dello scudo anti-missili : Un sito della difesa degli Stati Uniti (Getty Images) L’ispettore generale del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti tramite un rapporto pubblicato nei giorni scorsi evidenza l’inadeguata sicurezza informatica a protezione dei sistemi di difesa degli Stati Uniti contro gli attacchi missilistici. Il Balistic missile defense system (Bmds) è un insieme di contromisure indispensabili per la difesa contro i missili balistici di corto, medio e ...

Stati Uniti - l'indice Empire State Index crolla a dicembre : A picco l'indice manifatturiero Empire State di New York , che a dicembre si porta a 10,90 punti dai 23,30 punti del mese prima . Il dato odierno risulta anche ben al di sotto delle attese degli ...

Nuoto – Mondiali vasca corta : gli Stati Uniti chiudono al comando nel medagliere - Italia solo tredicesima : La Nazionale azzurra paga la mancanza di ori, ottenendo sette medaglie che la relegano al tredicesimo posto nel medagliere Si sono conclusi ad Hangzhou i Campionati Mondiali in vasca corta 2018, una rassegna letteralmente dominata dagli Stati Uniti, capaci di mettersi al collo ben 36 medaglie. Sono 17 gli ori conquiStati dalla Nazionale americana, nettamente in testa al medagliere dopo la settimana di gare. Russia e Ungheria completano il ...

La storia della bambina guatemalteca morta dopo essere entrata negli Stati Uniti : Aveva 7 anni, si chiamava Jakelin Caal Maquin e non è stata soccorsa in tempo nonostante fosse sotto la custodia degli agenti di frontiera

Cosa stanno cercando gli Stati Uniti in Africa? - : Tuttavia, Alpuente ritiene che "con la guerra commerciale a pieno ritmo e la perdita del saggio di profitto dell'economia statunitense, le cose non sembrano essere così forti". Approfondendo, l'...

Spegnere lo smartphone in cambio di 100mila dollari : un concorso negli Stati Uniti : È risaputo che la tecnologia, per quanto sia sempre più utile, comporti anche dei rischi, tra cui quello di sviluppare dipendenza in chi rimane costantemente connesso. Chat e social network ci aiutano a rimanere sempre in contatto con le persone più importanti ma possono anche distrarci da ciò che accade nel mondo reale. Ci sono persone che non possono stare lontane dal loro smartphone per neanche un minuto, mentre ci sono altre persone che ...

Ryan Zinke - segretario all’Interno degli Stati Uniti - lascerà il suo incarico a fine anno : Ryan Zinke, segretario all’Interno degli Stati Uniti, lascerà il suo incarico a fine anno: è la terza figura chiave dell’amministrazione americana ad andarsene nelle ultime settimane, dopo il procuratore generale Jeff Session e il capo dello staff della Casa Bianca

Ryan Zinke - segretario per gli Interni degli Stati Uniti - lascerà il suo incarico a fine anno : Ryan Zinke, segretario per gli Interni degli Stati Uniti, lascerà il suo incarico a fine anno: è la terza figura chiave dell’amministrazione americana ad andarsene nelle ultime settimane, dopo il procuratore generale Jeff Session e il capo dello staff della

Microsoft lancia Hummingbird negli Stati Uniti e sfida Google News : Microsoft ha deciso di realizzare un'app dedicata a chi desidera avere a propria disposizione le notizie più importanti: stiamo parlando di Hummingbird L'articolo Microsoft lancia Hummingbird negli Stati Uniti e sfida Google News proviene da TuttoAndroid.

Stati Uniti - commercio dettaglio cresce a passo più lento : Crescono più lentamente le vendite al dettaglio degli Stati Uniti . Nel mese di novembre si è registrato un incremento mensile dello 0,2% dopo il +1,1% rivisto del mese precedente, +0,8% la prima ...

Apple ha annunciato la costruzione di un nuovo campus da 1 miliardo di dollari in Texas e altri investimenti negli Stati Uniti : Apple ha annunciato un grande piano di investimenti negli Stati Uniti, a partire dalla costruzione di un nuovo campus da 1 miliardi di dollari ad Austin, in Texas. In città Apple ha già diverse strutture nelle quali sono impiegate circa

La spia russa Maria Butina si è dichiarata colpevole di aver cospirato contro gli Stati Uniti per conto della Russia : Maria Butina, la spia russa arrestata lo scorso luglio negli Stati Uniti e sospettata di avere tentato di influenzare le politiche statunitensi verso la Russia, si è dichiarata colpevole di aver cospirato contro gli Stati Uniti per conto del governo russo. La