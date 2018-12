Sport in tv | che abbuffata durante le feste di Natale! Programma | orari e tv Nba | Serie

L’intervista al direttore di SportFair : “Juve favorita per la Champions - in Europa League il Napoli sfida Chelsea - Arsenal e Siviglia” : Il quadro generale sul calcio italiano ed internazionale del direttore di SportFair Intervistato da Superscommesse.it, il direttore di SportFair ha dato il suo quadro generale sul calcio italiano ed internazionale, tra pronostici e pareri personali. Dai cambiamenti nel calcio alle squadre italiane impegnate nelle sfide di Europa e Champions League, il direttore di SportFair ha così espresso la sua idea: “l’Europa League è un ...

5 benefici psicologici che solo uno Sport come il nuoto può regalare : Dà energia: a differenza della maggioranza degli altri sport, il nuoto è in grado di restituire energia e non stanchezza al termine dell'allenamento. Non a caso molti sostengono che sia il mattino il ...

Amiche vanno in vacanza in Kenya - l’auto che le traSporta al resort si ribalta : gravissime : Prosegue il percorso di cura che l’Azienda ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro di Catania ha avviato per Mary Scordo e Laura Bruno, le vittime catanesi di un tragico incidente in Kenya avvenuto il 6 dicembre scorso.Continua a leggere

Spumante - anche quest'anno è boom di eSportazioni : boom delle esportazioni di Spumante italiano che fanno registrare un aumento del 13 %, confermando che a Natale e Capodanno 2018 ci sarà il record storico di brindisi Made in Italy. E' quanto emerge ...

Concerti : Salmo al Palazzo dello Sport di Roma presenta 'Playlist'. Sul palco anche Asia Argento - SCALETTA : Questa sera il rapper di Olbia Salmo si è esibito al Palazzo dello Sport di Roma nel primo dei due eventi speciali " il secondo si terrà al Mediolanum Forum di Assago, Mi, il 22 prossimo dicembre " per presentare il suo nuovo e quinto album, "Playlist" , pubblicato ...

Prima vittoria stagionale della PromoSport che batte 1-0 la Garibaldina : Ma passiamo alla cronaca della sfida del "Rocco Riga". Moduli speculari, quelli schierati dai due tecnici, con Tony Lio costretto a seguire i suoi dagli spalti a causa della seconda ed ultima ...

Sci alpino - Pagelle Gigante Alta Badia 2019 : Marcel Hirscher fa un altro Sport - rimontone di De Aliprandini! : Oggi si è disputato il Gigante dell’Alta Badia, grande classica della Coppa del Mondo di sci alpino. Marcel Hirscher ha trionfato davanti a Thomas Fanara e Alexis Pinturault, Luca De Aliprandini ha concluso in settima posizione. Di seguito le Pagelle degli atleti di punta e degli azzurri impegnati sulla Gran Risa. Marcel Hirscher: 10. Viene semplicemente da un altro Pianeta, un fenomeno assoluto che sta dettando legge in lungo e in largo. ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 16 dicembre : CHE ITALIA! Vittoria nel biathlon - uomini sesti : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata agli Sport Invernali. Una domenica 16 dicembre che si annuncia appassionante, con l’Italia protagonista su più frutti. Il piatto forte sarà rappresentato certamente dalla staffetta femminile di biathlon. Le gare dei giorni scorsi hanno dimostrato che la selezione tricolore, trascinata da Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, sarà la squadra da battere: le azzurre dovranno limitare gli ...

Ottimo De Fabiani

Incidente a Dorzano - urta lo Sportello di un'auto nel parcheggio del supermercato : Intervento dei Carabinieri al supermercato U2 di Dorzano. Per cause da appurare, un'auto ha colpito lo sportello di un altro veicolo mentre usciva dal parcheggio del centro commerciale. Il fatto è ...

Alitalia-Fs - un matrimonio che spaventa : “Rischio paralisi dei traSporti” : La denuncia di Federcontribuenti sul nuovo piano industriale che dovrebbe salvare la compagnia aerea: “L'idea del governo di...

Hirscher devastante - gara della vita per Brocard nel fondo!

Perché a Bergamo il Corriere dello Sport non ha il calendario del Napoli? : Ne volevo tre “Caro presidente Aurelio De Laurentis Caro direttore del Corriere dello Sport… Erano giorni che aspettavo questo momento. Ieri sera ho messo una nota sul cell per ricordarmi di comprarne non uno, ma tre calendari del Napoli. Uno per me, uno per il papà e uno per il piccolo Lorenzo, figlio di un collega del mio papà, bergamasco di tre generazioni, ma grande tifoso del Napoli (giovedì alla recita scolastica di una scuola ...

Sport Invernali - generazioni diverse che sognano la Coppa del Mondo. L’Italia mette paura ai giganti : E’ stato un sabato di emozioni incessanti per gli Sport Invernali, un accavallarsi di eventi senza soluzione di continuità in cui l’Italia è emersa a testa alta su più fronti, come da tradizione. Un 15 dicembre che ha visto affiorare e primeggiare generazioni diverse. A meritarsi la palma di migliore di giornata è il classe 1980 Roland Fischnaller. A 38 anni, nonostante i problemi alla schiena che lo tormentano, ha conquistato la ...