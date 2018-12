Spopola il 19 dicembre la truffa Iliad sul Samsung Galaxy S9 | come riconoscerla

optimaitalia

(Di mercoledì 19 dicembre 2018)Ci sono alcune segnalazioni che dobbiamo assolutamente prendere in considerazione oggi 19, in merito ad una possibileche pare appunto colpire coloro che hanno deciso di dare fiducia alla compagnia telefonica francese. In particolare, le ultime notizie riportate anche da bufale.net ci parlano di un SMS con cui il pubblico viene invitato ad accedere ad una speciale pagina web, dove sarà necessario rispondere ad alcune semplici domande per aggiudicarsi un premio sulla carta molto allettante.Di cosa si tratta?potrete notare dalla foto che vi ho riportato ad inizio articolo, laverte sulla probabile volontà da parte degli utenti di ottenere unS9 gratis. Si tratta di uno smartphone da poco sceso sotto la soglia dei 500 euro con gli store più economici del web e che, di conseguenza, potrebbe risultare particolarmente allettante ...