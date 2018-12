Sondaggi | per il 73% dei cittadini le difficoltà del Paese dipendono dall’Italia non

Sondaggio Ipsos - Nando Pagnoncelli a DiMartedì : 'Matteo Renzi leader del Pd? Solo per il 9 per cento' : Di male in peggio per Matteo Renzi . Secondo l'ultimo Sondaggio Ipsos illustrato in diretta da Nando Pagnoncelli, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì , su La7, ormai l'ex segretario dem non convince ...

Sondaggi - brindisi di Capodanno in anticipo per Salvini : ma un dato inquieta il governo : Secondo l'ultimo Sondaggio di Swg-La7 per il 2018, la Lega vola al 33 per cento e stacca tutti. Il M5s insegue al 26,5. Male...

Sondaggi/ "Manovra - Conte tratta perché il 51% non vuole lo scontro con l'Ue" : Secondo i SONDAGGI dell'Istituto Piepoli, il 51% degli italiani non vuole che il governo vada allo scontro con l'Ue. Le intenzioni di voto.

Sondaggio Swg per Enrico Mentana : Lega ai massimi storici - Matteo Salvini arriva al 33 per cento : La Lega di Matteo Salvini tocca i massimi storici. Secondo il Sondaggio Swg per il TgLa7 illustrato in diretta dal direttore Enrico Mentana, il Carroccio nell'ultima settimana guadagna ancora un punto ...

Sondaggi - sorride il Governo : ma per gli italiani Salvini vale più di Conte : Le intenzioni di voto in vista delle Europee parlano chiaro: Lega e M5s conservano il loro vantaggio, mentre il Pd continua...

Sondaggi/ Ecco perché la manovra fa perdere a Conte 5 punti - dal 60% al 55% - : Il Movimento 5 Stelle è destinato a sonore sconfitte elettorali ma resterà presente finché i guasti economici non saranno risolti

"Gli italiani non sono razzisti ma hanno una percezione distorta dell'immigrazione" - il Sondaggio Ixé per il CeSpi : La società italiana appare meno razzista di quanto possa emergere da una narrazione che va diffondendosi. E, tuttavia, su un tema rilevante nell'agenda politica internazionale come l'immigrazione la percezione sembra sovente piuttosto lontana dalla realtà dei fatti. distorta.È quanto emerge dal sondaggio "L'opinione opaca: gli italiani e la percezione del fenomeno delle migrazioni", realizzato dall'Istituto Ixè e ...

Di Maio teme i Sondaggi e lancia la supercazzola del "chip intelligente" : Una platea "di oltre 5 milioni di persone" e un chip intelligente" che eviterà spese 'non autorizzate'. In attesa che il governo definisca qualche dettaglio in più, Luigi Di Maio torna a parlare del reddito di cittadinanza.In un'intervista al Fatto, il vicepremier sembra quasi vantarsi quando sottoline che il sussidio sarà richiesto da "almeno 10 milioni" di persone. E ammette che "due terzi" di chi lo riceverà "sono composti da gente che ha ...

Sondaggi - brutto risveglio per Di Maio : che batosta - distacco a doppia cifra : Nelle intenzioni di voto continua a salire la Lega di Matteo Salvini. E cala ancora il Movimento 5 stelle, mentre le...

Sondaggio Emg - un cataclisma per il M5s : può perdere un terzo dei voti a favore della Lega : Interpellati a proposito della Tav, tanto invisa a Toninelli e C ., si scopre che il 58% degli italiani è a favore dell' opera in quanto la ritiene fondamentale per l' economia italiana. Questa ...

Congresso Pd - per il Sondaggio Emg Zingaretti vola al 52% - Martina lo insegue con il 33% : Secondo un sondaggio Emg il favorito nella corsa per le primarie Pd continua a essere Nicola Zingaretti, con il 52%, staccando di 19 punti l'ex segretario del Pd, Maurizio Martina (33%). Terzo al 7% è invece Roberto Giachetti. A seguire ci sono Francesco Boccia al 4%, Maria Saladino al 3% e Dario Corallo all'1%.Continua a leggere

Renzi - i Sondaggisti : spazio per il suo partito c'è ma rischia di non contare : Possono sintetizzarsi così, in attesa delle rilevazioni demoscopiche, le previsioni dei principali sondaggisti sull'ipotesi politica di fuoriuscita dell'ex premier e segretario Matteo Renzi dal Pd. '...

Sondaggio Swg : Lega supera di 6 punti il M5S - italiani critici verso manovra : Nuovo Sondaggio politico di Swg diffuso dal tg La7 il 10 dicembre: ancora una volta la Lega saldamente sopra il Movimento 5 Stelle con il 32 per cento, mentre i pentastellati si fermano al 26,2 per cento, a seguire tutti gli altri partiti. La fiducia al governo è ancora alta ma gli italiani sono più critici verso la nuova manovra economica e dopo la bocciatura da parte dell' UE sperano in una mediazione. La Lega si conferma primo partito, scende ...

Sondaggio - dove crolla il Pd con il nuovo partito di Renzi : incubo - per tutti e due - : Un partito di Matteo Renzi potrebbe valere il 9,4% . Con il Pd che, a quel punto, precipiterebbe all' 11,8% . Sette punti in meno del risultato ottenuto alle ultime elezioni. Ma la capacità espansiva ...