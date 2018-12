Solskjaer nuovo tecnico del Manchester Utd

Ufficiale - Gunnar Solskjaer nuovo allenatore dello United : Roma, 19 dic., askanews, - Ora è Ufficiale . Con un comunicato emesso in mattinata il Manchester United ha annunciato il successore di José Mourinho: sarà Ole Gunnar Solskjaer , ex attaccante deli Red ...

Manchester United - UFFICIALE : Solskjaer nuovo allenatore : Manchester United SOSKJAER- Sarà Solskjaer il nuovo allenatore del Manchester United almeno fino al termine della stagione. Come noto, dopo l’esonero di Josè Mourinho, in casa United sono trapelati diversi nomi per il “post portoghese”, da Conte a Zidane. La sensazione è che il neo tecnico dei Reds, tra l’altro ex storico attaccante del club […] L'articolo Manchester United, UFFICIALE: Solskjaer nuovo allenatore ...