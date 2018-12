Silvio Berlusconi | ' Entro il 15 gennaio il governo salta' E lancia ' l' operazione

Anticorruzione - per Silvio Berlusconi è una legge pericolosissima : "Tutte le cose che i signori Cinque Stelle hanno fatto e gli annunci che continuano a fare, vanno a toccare i nostri diritti di libertà. Il Paese versa in una situazione delicata e pericolosa. Non soltanto dal punto di vista economico" . Queste le parole del leader di Forza Italia riportate dall'agenzia Adnkronos. Parole pronunciate ai suoi nella serata dedicata alla cena di Natale per i senatori di Forza Italia. Secondo Silvio Berlusconi, ...