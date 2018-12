Sicilia Barbagallo e Sammartino | sosterremo iter per stabilizzazione precari Teatro

trapaniok

: Primarie Pd in Sicilia, Barbagallo: 'Occasione persa, il partito recuperi' - anthonybarbaga2 : Primarie Pd in Sicilia, Barbagallo: 'Occasione persa, il partito recuperi' - pd_ars : Sicilia. Barbagallo e Sammartino: stabilizzare precari Teatro Bellini di Catania - mezza_parola : #news Primarie Pd in Sicilia, Barbagallo: “Occasione persa, il partito recuperi” di Giornale di Sicilia… -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) "Non sarà necessaria alcun intervento legislativo per stabilizzare i 31storici delBellini di Catania. Oggi in Commissione tutte le forze politiche hanno condiviso unanimemente l'avvio ...