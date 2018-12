Siberia | il gelo verso Europa | rischio meteo molto freddo dopo Natale

Siberia - il gelo punta su Europa : rischio meteo freddo da Natale : Ma c'è una scienza chiamata Astronomia che osserva meticolosamente la superficie del Sole, e rileva l'assenza di macchie solari. Questo fenomeno è noto come Minimo Solare, e ciclicamente, ogni 11 ...

Meteo - colpo di scena per l’Immacolata : dal vento al gelo Siberiano : Meteo, colpo di scena per l’Immacolata: dal vento al gelo siberiano Dall'8 dicembre si apre una lunga fase di freddo e maltempo. Da sabato attesi forti venti di bora e tramontana, calo termico e neve in montagna. Sarà il preludio di giorni molto freddi con l’arrivo di aria gelida di provenienza siberiana Parole ...

Gelo siderale in Siberia - superati i -50°C. Il gelo si muove verso l'Europa : La stagione invernale in Russia, specie in Siberia, ha avuto un inizio decisamente zoppicante e ve lo mostrammo un paio di mesi fa quando giunsero le prime nevicate in pianura dopo un estate davvero...