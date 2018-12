Shadow of the Tomb Raider: Disponibile il DLC “The Pillar”

gamerbrain

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - sony72f : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - _transgressor : the last shadow puppets é vida -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Square Enix, Eidos-Montréal e Crystal Dynamics sono fieri di annunciare “The Pillar”, la seconda di sette nuove avventure aggiuntive perof theoraof thesi espande con The Pillar Pubblicata come download gratuito per tutti i possessori del Season Pass e venduta separatamente, “The Pillar” èper Xbox One (inclusa Xbox One X), PlayStation 4 e PCIn “The Pillar” i giocatori affronteranno la nuovaa sfida, nota come il Sentiero di Huracan, per scoprire la verità dietro alla leggenda dell’apocalisse maya. Per riconquistare un antico tesoro, Lara Croft deve sfidare le terribili tempeste di unaa sfida tutta nuova, combattendo allo stesso tempo contro la Trinità.“The Pillar” offre nuove opzioni per la personalizzazione ...