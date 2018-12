Senatore M5s non crede alla Xylella | sposta la residenza parlamentare per salvare l' ulivo

Senatore M5s non crede alla Xylella - sposta la residenza per salvare l'ulivo che doveva essere abbattuto : Per beceri scopi politici, contro le prove fornite dalla scienza ed esponendo a rischio distruzione il più ampio parco di ulivi monumentali al mondo, siamo costretti ad assistere a questa commedia ...

"L'ulivo malato di Xylella è la mia residenza parlamentare". E il Senatore M5s blocca l'abbattimento : L'Osservatorio fitosanitario ne ha ordinato l'abbattimento, ma lui è determinato a salvarlo nonostante risulti positivo alla Xylella. Fa discutere l'iniziativa del senatore del Movimento 5 Stelle Lello Ciampolillo che ha fatto di quell'albero la sua residenza parlamentare ufficiale. Un escamotage per impedire l'eradicazione a cui già ieri i tecnici dell'aAgenzia regionale per le attività irrigue e Forestali della Puglia ...

Il Senatore Gianni Marilotti - M5S - parteciperà a due convegni sul dialogo tra scienza e società e sulla legge Basaglia lunedì 17 e giovedì 20 dicembre - a Roma. : Tra scienza e società" . Organizzato da For Workshop, vedrà protagonisti, insieme a Gianni Marilotti, l'autore di Superquark Giovanni Carrada, il deputato del Partito Democratico Michele Anzaldi, il ...

Trivellazioni off-shore. Il Senatore Marinello - M5S - : Difendiamo il Canale di Sicilia dall'ennesimo scempio ambientale - ripercussioni ... : I pilastri della nostra economia devono restare la pesca e il turismo, mentre petrolio e perforazioni dei nostri fondali, e tutte quelle attività che vanno contro il nostro Ambiente e la Salute dei ...

Crozza è il Senatore Cesaro (FI) detto Giggino ‘a purpetta : “Voto al dl Genova del M5s? So chilli che hannno vutato comm’a me” : Nel corso della puntata di Fratelli Di Crozza sul Nove, l’esilarante imitazione di Maurizio Crozza nei panni di Luigi Cesaro, detto Giggino ‘a purpetta. Il senatore di Forza Italia alla richiesta di spiegazioni sulle motivazioni che l’hanno spinto a votare a favore del decreto Genova, appoggiando così di fatto il Movimento 5 stelle ha commentato: “Nun sono io che accio votato come a loro…so chilli che hanno vutato comm’a me!”. Video ...

Commissione antimafia - il Senatore M5s Nicola Morra è il nuovo presidente : eletto al primo turno con 30 voti : Nicola Morra è il nuovo presidente della Commissione parlamentare antimafia. Il senatore del Movimento 5 Stelle è stato eletto al primo turno con 30 voti ed era dato per favorito come successore di Rosy Bindi (Pd): nelle scorse settimane, infatti, aveva battuto per due preferenze il collega Mario Michele Giarrusso nello scrutinio segreto interno ai parlamentari pentastellati. Tredici voti sono andati invece al senatore di Leu, ex magistrato e ...

Dl Genova - Di Maio : “Governo battuto? Gravissimo che un Senatore M5s si sia astenuto e uno abbia votato con Forza Italia” : Il governo è stato battuto al Senato su un emendamento al decreto Genova: quello più discusso, ovvero il condono per la ricostruzione delle case crollate a Ischia durante il terremoto di agosto 2017. La norma è passata grazie ai ‘dissidenti’ del Movimento 5 stelle, in particolare con l’astensione di Paola Nugnes e il voto favorevole di Gregorio De Falco. Va sottolineato che si tratta di un passaggio nelle commissioni riunite ...

M5S - il Senatore Sergio Puglia fa le prove del discorso. Il video - Sky TG24 - : L'esponente pentastellato ha "ripassato" e simulato il suo imminente intervento mentre a Palazzo Madama stava parlando un collega leghista. Il video, ripreso dai banchi dell'opposizione e pubblicato ...

“Vai in cucina!” : l’insulto sessista del Senatore Laus verso la collega del M5S Maiorino : A Palazzo Madama, durante la discussione sul Decreto legge sulla sicurezza sono volati insulti sessisti. Il senatore del Partito Democratico Mauro Laus infatti ha interrotto l'intervento della senatrice del Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino urlando "Vai in cucina!". Un insulto che ha portato le colleghe leghiste a chiedere provvedimenti immediati.Continua a leggere

Eutanasia - il Senatore M5s Mantero deposita ddl. Associazione Coscioni : “Già 62 adesioni all’intergruppo sul fine vita” : Un disegno di legge sull’Eutanasia è stato depositato in Senato dal parlamentare M5s Matteo Mantero. E intanto, secondo l’Associazione Coscioni, sono già 62 le adesioni all’intergruppo parlamentare sul fine vita: tra loro ci sono 24 esponenti 5 stelle, 11 del Pd, uno di Forza Italia e nessuno della Lega. Dopo che la Consulta il 24 ottobre scorso ha deciso di dare un anno di tempo al Parlamento per legiferare sul tema, qualcosa ...

M5s - Senatore De Falco ripresenta 3 subemendamenti al dl sicurezza : Non si ferma la battaglia dei senatori M5s Gregorio De Falco, Elena Fattori, Paola Nugnes e Matteo Mantero per cambiare il decreto sicurezza. I quattro, infatti, hanno presentato 4 subemendamenti, ...

Decreto sicurezza - il no del Senatore M5s De Falco 'Sui principi non cedo'. Ritirati emendamenti su legittima difesa : Politica legittima difesa, al Senato la Lega accelera. Ma i 5Stelle provano ad ammorbidire il testo di LIANA MILELLA

