Sci | Kranjec vince il gigante di Saalbach Hirscher è solo sesto

Sci alpino - Gigante Saalbach 2018 : prima vittoria per Kranjec - Hirscher mai così male da quasi 3 anni! 9° De Aliprandini : Succede di tutto nel Gigante maschile di Coppa del Mondo di sci alpino a Saalbach, in Austria. La prima notizia è che Marcel Hirscher non solo non ha vinto, ma non è neppure salito sul podio. A festeggiare la prima affermazione in carriera nel circuito maggiore è così lo sloveno Zan Kranjec che ha preceduto lo svizzero Loic Meillard ed il francese Mathieu Faivre. Giornata epocale, dunque, per la Slovenia, che solo un paio d’ore prima aveva ...