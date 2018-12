Sci di fondo | Tour de Ski 2019 | le convocate della Norvegia Non ci sarà Therese Johaug

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Federico Pellegrino secondo nelle sprint : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Therese Johaug consolida il primato : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - Johannes Klaebo vuole partecipare al Tour de Ski! Il norvegese attende la convocazione : Il Tour de Ski potrebbe avere quest’anno un protagonista di spicco: il norvegese Johannes Klaebo ha dichiarato in un video apparso su internet e rilanciato da fondoitalia.it la sua volontà a prendere parte all‘edizione 2019 del miniTour, che prenderà il via il 29 dicembre da Dobbiaco e si concluderà nel nuovo anno solare. Il norvegese sa che quest’anno molto probabilmente per portare nuovamente a casa la classifica generale di ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Federico Pellegrino secondo nelle sprint : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Therese Johaug consolida il primato : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Easyjet Scivola in fondo al mercato di Londra : Pressione su Easyjet , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,95%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ...

Marks And Spencer Scivola in fondo al mercato di Londra : A picco Marks And Spencer , che presenta un pessimo -2,73%. La tendenza ad una settimana di Marks And Spencer è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018-2019 : Pellegrino - De Fabiani e Brocard - cronache dal weekend svizzero che soddisfa l’Italia : Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Elisa Brocard. Sono loro i protagonisti italiani del weekend di Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019 disputato a Davos, che ha finalmente dato la possibilità di veder divise tra più persone le luci della ribalta azzurra. Partiamo da Federico Pellegrino: avrebbe potuto far male e non avrebbe avuto nulla di cui doversi scusare, anche visto il non bellissimo incidente in allenamento con annesso edema ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Federico Pellegrino secondo nelle sprint : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Therese Johaug consolida il primato : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - De Fabiani e Brocard soddisfatti al termine del week-end di Davos : De Fabiani: “Sono fiducioso in vista del Tour de Ski”. Brocard: “Un piazzamento che vale tantissimo per me” Il decimo posto di Elisa Brocard nella 10 km in tecnica libera di Davos nelle parole della valdostana, portacolori del Centro Sportivo Esercito: “Sono felicissima della gara di oggi – racconta -, è il miglior piazzamento in carriera e arriva in una gara individuale e non in uno stage come era ...

Sci di fondo – 15km a tecnica libera : De Fabiani settimo a Davos - la vittoria a Belov : De Fabiani, bel settimo posto nella 15 km a tecnica libera di Davos: è il miglior risultato stagionale. Vince il russo Belov Il bel weekend dell’Italia del fondo, cominciato col podio di Federico Pellegrino nella sprint, si chiude con il settimo posto di Francesco De Fabiani nella 15 km a tecnica libera maschile. L’azzurro ottiene il miglior risultato stagionale a Davos chiudendo ad appena 21″3 dal vincitore Evgeniy ...

Sci di fondo - 15 km Davos 2018 : Francesco De Fabiani in ascesa - è settimo! Successo del russo Belov : Per un russo che non si presenta al via, ce n’è uno che, a Davos, vince la 15 km a tecnica libera che chiude il weekend di Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019. L’uomo che rinuncia è Alexander Bolshunov, il leader di Coppa, mentre quello che coglie la vittoria, approfittando dell’ulteriore assenza di quasi tutti i più quotati norvegesi, è Evgeniy Belov. Per lui si tratta del primo Successo in carriera, arrivato con una ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Davos 2018 : Evgenij Belov vince la 15 km - ottimo settimo posto per Francesco De Fabiani : Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare odierne della Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019. A Davos si disputano la 10 km a tecnica libera femminile e la 15 km a tecnica libera maschile. Sarà una mattina di speranze per la spedizione italiana, soprattutto al maschile, con Francesco De Fabiani che punta ad arrivare verso posizioni importanti della gara. Il suo pettorale di partenza sarà il 56, mentre scieranno con il 24 ...