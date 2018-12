Sci Coppa del Mondo - Nel SuperG | ? | della Val Gardena vince Stuhec | 20ma Brignone

Sci - l'azzurro Giuliano Razzoli secondo nello slalom speciale di Coppa Europa : Mi permetterà a gennaio di partire un po' meglio in Coppa del mondo e, passo dopo passo, tornare davanti. Sarà dura ma ci vuole pazienza. La gara di Obereggen" - conclude il campione emiliano - "dove ...

Sci - Coppa Europa : Nadia Delago vince le libere di Zauchense : ... oggi 20a nel superG di Coppa del Mondo sulla Saslong,. La gardenese, che nei giorni precedenti aveva dimostrato di gradire particolarmente il tracciato con il 1° ed il 2° tempo nelle due prime prove ...

Sci alpino – Coppa Europa : Razzoli riassapora il podio dopo otto anni - l’azzurro secondo a Obereggen : Razzoli torna su un podio di Coppa Europa dopo quasi otto anni, è secondo a Obereggen dietro il croato Rodes Il croato Istok Rodes si aggiudica lo slalom di Coppa Europa di Obereggen rimontando su Giuliano Razzoli, primo a metà gara, contro il sesto posto parziale di Rodes. Alla fine sono solo 18 i centesimi che dividono i due e Razzoli, torna comunque su un podio di Coppa Europa che gli mancava dalla vittoria di Monte Pora nel febbraio ...

Biathlon - Coppa del Mondo Nove Mesto 2018 : Johannes Boe il favorito della sprint - Fourcade in creScita - gli azzurri vogliono sorprendere : Ci siamo. Domani prenderà il via la terza tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019 a Nove Mesto (Repubblica Ceca). Sulle nevi ceche sarà la sprint maschile a dare il via alle danze e le grandi attese sono per loro due, i duellanti della specialità: Johannes Boe e Martin Fourcade. Il bilancio nel format, dopo i round di Pokljuka (Slovenia) e di Hochfilzen (Austria), è tutto favorevole alla scandinavo che si è imposto in entrambe le ...

Sci alpino – Coppa del Mondo - SuperG Val Gardena : i commenti delle azzurre : Le azzurre dello sci commentano le loro prestazioni dopo il SuperG della Val Gardena Le dichiarazioni delle azzurre dopo il SuperG della Val Gardena. Francesca Marsaglia: “Dalla prima prova in questa pista ho avuto un bel feeling e vista la top 15 in discesa, mi sono detta che magari potevo far bene in SuperG. Mi sono portata dietro le sensazioni del giorno prima, ho seguito i movimenti della pista e non il tracciato e alla fine ho ...

Sci alpino – Coppa del Mondo : Stuhec super nel SuperG in Val Gardena - ottima prova di Francesca Marsaglia : Francesca Marsaglia, gran prova in Val Gardena: è sesta nel superG. Sulla Saslong vince ancora Ilka Stuhec La Saslong non regala un altro podio all’Italia nel secondo giorno di gara, ma nel superG arriva comunque il sorriso di Francesca Marsaglia a rendere più azzurra la Val Gardena. L’atleta romana chiude al sesto posto in 1’32″16, mancando per soli cinque centesimi il suo miglior risultato in carriera, ma ...

Sci alpino - Coppa Europa Obereggen 2018 : Giuliano Razzoli secondo per un soffio nello speciale vinto da Istok Rodes : Beffa per Giuliano Razzoli, secondo nello speciale di Obereggen valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2018/19. Il campione olimpico di Vancouver 2010 era al comando al termine della prima manche, ma con una seconda discesa non impeccabile, è scivolato nella piazza d’onore a 18 centesimi dal vincitore, il croato Istok Rodes, che chiude con il tempo complessivo di 1:40.73. Sul podio un altro croato, Elias Kolega, terzo a 41 centesimi ...

Gigante Saalbach streaming video Rai : via alla 2manche - si riparte! - Coppa del Mondo Sci - : Diretta Gigante Saalbach streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci maschile: favoriti e azzurri , oggi 19 dicembre, .

Sci alpino - Coppa Europa Zauchensee 2018 : strepitosa Nadia Delago! Vince anche la seconda discesa e centra la doppietta! : Davvero un Magic moment per Nadia Delago! La sciatrice nata a Bressanone, infatti, centra una storica doppietta nelle due discese libere in programma oggi a Zauchensee, Austria, valevoli per la Coppa Europa di sci alpino 2018-19. Dopo il brillante successo nella prima prova disputata in mattinata la minore delle due sorelle Delago, ha concesso il bis, dominando anche la seconda discesa di giornata. Nadia Delago, infatti, ha chiuso con il tempo ...

Sci alpino - Coppa Europa Zauchensee 2018 : strepitosa Nadia Delago! Vince anche la seconda discesa e centra la doppietta! : Davvero un Magic moment per Nadia Delago! La sciatrice nata a Bressanone, infatti, centra una storica doppietta nelle due discese libere in programma oggi a Zauchensee, Austria, valevoli per la Coppa Europa di sci alpino 2018/19. Dopo il brillante successo nella prima prova disputata in mattinata la minore delle due sorelle Delago, ha concesso il bis, dominando anche la seconda discesa di giornata. Nadia Delago, infatti, ha chiuso con il tempo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Val Gardena 2018 : le parole di Federica Brignone e Francesca Marsaglia al termine del supergigante : Dopo il podio di Nicol Delago di ieri in discesa libera, oggi in Val Gardena si è disputato il supergigante femminile: purtroppo oggi la squadra italiana non è riuscita a salire sul podio, ma va comunque sottolineato il sesto posto di Francesca Marsaglia, che ha sfiorato il miglior piazzamento in carriera. Meno bene Federica Brignone, oltre la 20ma posizione. Ai microfoni della Rai Brignone, scesa col pettorale numero 17, prima ...

Super-G Val Gardena streaming video e tv : Stuhec al comando - azzurre indietro! - Coppa del Mondo Sci - : Diretta Super-G Val Gardena streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci femminile: favorite e azzurre , oggi 19 dicembre, .

Sci alpino – Coppa Europa : : Sono giorni d’oro per la famiglia Delago: Nadia domina in discesa a Zauchensee, primo trionfo in carriera in Coppa Europa Sono giorni d’oro per la famiglia Delago. Dopo il primo podio in carriera in Coppa del mondo di Nicol, la sorella minore, Nadia, ottiene il primo trionfo in Coppa Europa. A Zauchensee, nella prima delle due discese in programma, l’atleta delle Fiamme Oro ha confermato di trovarsi a proprio agio ...

Gigante Saalbach streaming video Rai : Olsson al comando - Hirscher insegue! - Coppa del Mondo Sci - : Diretta Gigante Saalbach streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci maschile: favoriti e azzurri , oggi 19 dicembre, .