Sci alpino | lo svedese Olsson domina la prima manche del gigante di Saalbach | De

Sci alpino - Coppa Europa Zauchensee 2018 : Nadia Delago segue le orme della sorella e vince la discesa davanti a Suter e Greber! : Dopo la piazza d’onore nella discesa libera di Coppa del Mondo conquistata ieri dalla sorella Nicol in Van Gardena, grande risposta oggi di Nadia Delago, che vince, o per meglio dire, domina, la prima libera di Zauchensee, Austria, valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2018/19. La classe 1997, già ieri in prova aveva fatto capire che la pista austriaca le piaceva (facendo segnare il secondo tempo assoluto) ma oggi si è superata, ...

Sci alpino - Coppa Europa Zauchensee 2018 : Nadia Delago segue le orme della sorella e vince la discesa davanti a Suter e Greber! : Dopo la piazza d’onore nella discesa libera di Coppa del Mondo conquistata ieri dalla sorella Nicol in Van Gardena, grande risposta oggi di Nadia Delago, che vince, o per meglio dire, domina, la prima libera di Zauchensee, Austria, valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2018/19. La sorella minore di Nicol, classe 1997, già ieri in prova aveva fatto capire che la pista austriaca le piaceva (facendo segnare il secondo tempo assoluto) ma ...

Sci alpino - sette italiane al via del SuperG in Val Gardena : Nicol Delago pronta a stupire di nuovo : Delago ci riprova in Val Gardena: al via con il 26 nel SuperG. Apre la Rebensburg, la prima azzurra sarà Elena Curtoni, Brignone ha il numero 17 Due azzurre in più al cancelletto rispetto alla discesa: si gareggia ancora sulla Saslong, in Val Gardena, e nel SuperG le italiane al via saranno sette, perché alle cinque del giorno prima si sono aggiunte Federica Brignone (17) e Marta Bassino (24). La prima a partire è Elena Curtoni, con il ...

Sci alpino - Gigante Saalbach 2018 : Matts Olsson sorprende nella prima manche - Marcel Hirscher solo quinto! Dodicesimo De Aliprandini : Matts Olsson sfrutta al meglio il pettorale numero uno ed è al comando del Gigante di Saalbach dopo la prima manche. Una prova molto regolare, senza sbavature per lo svedese, sceso sicuramente nelle migliori condizioni possibili. Alle sue spalle, praticamente attaccato allo scandinavo, c’è l’austriaco Manuel Feller, che paga solamente tre centesimi dal leader della classifica. I numeri bassi sono stati sicuramente favoriti ed infatti ...

Sci alpino - Gigante Saalbach 2018 : Matts Olsson sorprende nella prima manche - Marcel Hirscher solo quinto! Dodicesimo De Aliprandini : Matts Olsson sfrutta al meglio il pettorale numero uno ed è al comando del Gigante di Saalbach dopo la prima manche. Una prova molto regolare, senza sbavature per lo svedese, sceso sicuramente nelle migliori condizioni possibili. Alle sue spalle, praticamente attaccato allo scandinavo, c’è l’austriaco Manuel Feller, che paga solamente tre centesimi dal leader della classifica. I numeri bassi sono stati sicuramente favoriti ed infatti ...

LIVE Sci alpino - Gigante Saalbach 2018 in DIRETTA : Olsson primo a casa Hirscher - De Aliprandini il migliore degli azzurri : fuori dai primi 10 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche del Gigante di Saalbach, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 e recupero della gara cancellata a Soelden ad ottobre. Si corre in casa di Marcel Hirscher, e il campione austriaco proverà a iniziare con il piede giusto questa due-giorni che si completerà domani con lo speciale. Per il 7 volte vincitore della Coppa del Mondo, quindi, si presenta la grande ...

LIVE Sci alpino - SuperG femminile Val Gardena 2018 in DIRETTA : Nicol Delago ci riprova - occhio a Fanchini e Brignone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Si torna a gareggiare sulla Saslong dopo l’emozionante discesa di ieri vinta da Ilka Stuhec davanti alla nostra Nicol Delago: l’azzurra è esplosa sulla mitica pista italiana, ha fatto vedere tutto il suo talento nella velocità pura, ha ottenuto il primo podio in carriera e ha addirittura ...

LIVE Sci alpino - Gigante Saalbach 2018 in DIRETTA : Hirscher per proseguire il dominio - Tonetti e De Aliprandini all’attacco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche del Gigante di Saalbach, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 e recupero della gara cancellata a Soelden ad ottobre. Si corre in casa di Marcel Hirscher, e il campione austriaco proverà a iniziare con il piede giusto questa due-giorni che si completerà domani con lo speciale. Per il 7 volte vincitore della Coppa del Mondo, quindi, si presenta la grande ...

Sci alpino oggi - SuperG femminile Val Gardena 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Ancora velocità protagonista in Val Gardena, con l’odierno Super G. Le ragazze si cimenteranno ancora sulla mitica Saslong dopo la discesa vinta da Ilka Stuhec davanti all’azzurra Nicol Delago, al primo podio della carriera. Viktoria Rebensburg scatterà col pettorale numero 1 e proverà a stupire, mentre Elena Curtoni sarà la prima delle italiane con il 3. Stuhec ha scelto l’11 e Federica Brignone il 17. Delago partirà con il ...

Sci alpino oggi - Gigante Saalbach 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino arriva in Austria a Saalbach dove saranno protagoniste le prove tecniche. Tutti nuovamente contro Marcel Hirscher, reduce dalla straordinaria vittoria in Alta Badia dove ha distrutto tutti gli altri avversari. L’austriaco è il super favorito nel Gigante odierno. Di seguito il programma completo del Gigante di Saalbach. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai Sport ed Eurosport. ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher allunga al comando : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Gigante maschile Saalbach 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : Mercoledì 19 dicembre si disputerà il Gigante maschile di Saalbach, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. La gara sostituirà la prova annullata a Soelden in avvio di stagione, gli uomini si daranno battaglia in terra austriaca per la vittoria: il grande favorito della vigilia è Marcel Hirscher, reduce dalla doppia vittoria in Alta Badia e desideroso di regalare una grande gioia al proprio pubblico. L’idolo di casa se ...

Sci alpino - SuperG femminile Val Gardena 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : Mercoledì 19 dicembre si disputerà il SuperG femminile della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Le ragazze si cimenteranno ancora sulla mitica Saslong dopo la discesa vinta da Ilka Stuhec davanti alla nostra Nicol Delago. Viktoria Rebensburg scatterà col pettorale numero 1 e proverà a stupire, Elena Curtoni è la prima delle italiane col 3, Ester Ledecka Campionessa Olimpica indosserà il 4, attenzione alla ...