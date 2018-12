Sci alpino | Coppa Europa Zauchensee 2018 | strepitosa Nadia Delago! Vince anche la seconda

Sci alpino - Coppa del Mondo Val Gardena 2018 : le parole di Federica Brignone e Francesca Marsaglia al termine del supergigante : Dopo il podio di Nicol Delago di ieri in discesa libera, oggi in Val Gardena si è disputato il supergigante femminile: purtroppo oggi la squadra italiana non è riuscita a salire sul podio, ma va comunque sottolineato il sesto posto di Francesca Marsaglia, che ha sfiorato il miglior piazzamento in carriera. Meno bene Federica Brignone, oltre la 20ma posizione. Ai microfoni della Rai Brignone, scesa col pettorale numero 17, prima ...

Sci alpino – Coppa Europa : : Sono giorni d’oro per la famiglia Delago: Nadia domina in discesa a Zauchensee, primo trionfo in carriera in Coppa Europa Sono giorni d’oro per la famiglia Delago. Dopo il primo podio in carriera in Coppa del mondo di Nicol, la sorella minore, Nadia, ottiene il primo trionfo in Coppa Europa. A Zauchensee, nella prima delle due discese in programma, l’atleta delle Fiamme Oro ha confermato di trovarsi a proprio agio ...

Sci alpino - superG Val Gardena 2018 : Ilka Stuhec concede il bis - splendida sesta Francesca Marsaglia. Nicol Delago non si ripete : Ilka Stuhec firma la doppietta in Val Gardena e sale a quota nove successi in Coppa del Mondo. Dopo la vittoria in discesa di ieri, la slovena si è ripetuta nel superG odierno sulla Saslong, concludendo con il tempo finale di 1’31”87. Un successo arrivato nonostante un piccolo errore in partenza (leggera spigolata) ed uno sicuramente più evidente a metà tracciato prima del terzo intermedio, con la slovena uscita dalla traiettoria ...

LIVE Sci alpino - Gigante Saalbach 2018 in DIRETTA : seconda manche - Hirscher e gli azzurri per la rimonta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche del Gigante di Saalbach, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. A sorpresa Matts Olsson dopo la prima manche. Una prova molto regolare, senza sbavature per lo svedese, sceso sicuramente nelle migliori condizioni possibili. Alle sue spalle, praticamente attaccato allo scandinavo, c’è l’austriaco Manuel Feller, che paga solamente tre centesimi dal ...

Sci alpino - lo svedese Olsson domina la prima manche del gigante di Saalbach : De Aliprandini il migliore degli azzurri : Olsson al comando dopo la prima manche del gigante di Saalbach, De Aliprandini, Moelgg e Tonetti non lontani dalla top ten Grande sorpresa nella prima manche del gigante di Saalbach. Davanti ai propri tifosi l’austriaco Marcel Hirscher, leader indiscusso della Coppa del mondo capace di vincere le ultime sei gare della specialità (più il parallelo dell’Alta Badia), è soltanto quinto, a 71 centesimi da Matts Olsson. Lo svedese, ...

Sci alpino - Coppa Europa Zauchensee 2018 : Nadia Delago segue le orme della sorella e vince la discesa davanti a Suter e Greber! : Dopo la piazza d’onore nella discesa libera di Coppa del Mondo conquistata ieri dalla sorella Nicol in Van Gardena, grande risposta oggi di Nadia Delago, che vince, o per meglio dire, domina, la prima libera di Zauchensee, Austria, valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2018/19. La classe 1997, già ieri in prova aveva fatto capire che la pista austriaca le piaceva (facendo segnare il secondo tempo assoluto) ma oggi si è superata, ...

Sci alpino - sette italiane al via del SuperG in Val Gardena : Nicol Delago pronta a stupire di nuovo : Delago ci riprova in Val Gardena: al via con il 26 nel SuperG. Apre la Rebensburg, la prima azzurra sarà Elena Curtoni, Brignone ha il numero 17 Due azzurre in più al cancelletto rispetto alla discesa: si gareggia ancora sulla Saslong, in Val Gardena, e nel SuperG le italiane al via saranno sette, perché alle cinque del giorno prima si sono aggiunte Federica Brignone (17) e Marta Bassino (24). La prima a partire è Elena Curtoni, con il ...

Sci alpino - Gigante Saalbach 2018 : Matts Olsson sorprende nella prima manche - Marcel Hirscher solo quinto! Dodicesimo De Aliprandini : Matts Olsson sfrutta al meglio il pettorale numero uno ed è al comando del Gigante di Saalbach dopo la prima manche. Una prova molto regolare, senza sbavature per lo svedese, sceso sicuramente nelle migliori condizioni possibili. Alle sue spalle, praticamente attaccato allo scandinavo, c’è l’austriaco Manuel Feller, che paga solamente tre centesimi dal leader della classifica. I numeri bassi sono stati sicuramente favoriti ed infatti ...

LIVE Sci alpino - Gigante Saalbach 2018 in DIRETTA : Olsson primo a casa Hirscher - De Aliprandini il migliore degli azzurri : fuori dai primi 10 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche del Gigante di Saalbach, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 e recupero della gara cancellata a Soelden ad ottobre. Si corre in casa di Marcel Hirscher, e il campione austriaco proverà a iniziare con il piede giusto questa due-giorni che si completerà domani con lo speciale. Per il 7 volte vincitore della Coppa del Mondo, quindi, si presenta la grande ...

LIVE Sci alpino - SuperG femminile Val Gardena 2018 in DIRETTA : Nicol Delago ci riprova - occhio a Fanchini e Brignone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Si torna a gareggiare sulla Saslong dopo l’emozionante discesa di ieri vinta da Ilka Stuhec davanti alla nostra Nicol Delago: l’azzurra è esplosa sulla mitica pista italiana, ha fatto vedere tutto il suo talento nella velocità pura, ha ottenuto il primo podio in carriera e ha addirittura ...

LIVE Sci alpino - Gigante Saalbach 2018 in DIRETTA : Hirscher per proseguire il dominio - Tonetti e De Aliprandini all’attacco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche del Gigante di Saalbach, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 e recupero della gara cancellata a Soelden ad ottobre. Si corre in casa di Marcel Hirscher, e il campione austriaco proverà a iniziare con il piede giusto questa due-giorni che si completerà domani con lo speciale. Per il 7 volte vincitore della Coppa del Mondo, quindi, si presenta la grande ...