Sci alpino – Coppa Europa | Razzoli riassapora il podio dopo otto anni | l’azzurro secondo

Sci alpino - Pagelle gigante Saalbach e superG Val Gardena : Stuhec-Kranjec - doppietta slovena. Delude Hirscher - brava Marsaglia : Oggi si sono disputati il gigante maschile di Saalbach e il superG femminile della Val Gardena, vinti dagli sloveni Zan Kranjec e Ilka Stuhec. Di seguito le Pagelle dei protagonisti di giornata e degli italiani. Pagelle gigante MASCHILE Saalbach: ZAN KRANJEC: 10. La prima vittoria in Coppa del Mondo non si dimentica mai. Lo sloveno, quarto dopo la prima manche, ha fatto la differenza sul muro conclusivo nella seconda frazione di gara ed è ...

Sci alpino - Slalom Saalbach 2018 : i convocati dell’Italia - Stefano Gross torna in gara! Sette azzurri - spazio a Razzoli : Giovedì 20 dicembre si disputerà lo Slalom maschile di Saalbach, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino che recupera lo speciale annullato in Val d’Isere qualche settimana fa a causa delle avverse condizioni meteo. Al cancelletto di partenza della gara in terra austriaca ci saranno anche Sette azzurri, convocati dal DS Massimo Rinaldi per questo appuntamento che precede poi l’imperdibile Slalom di Madonna di ...

Sci alpino - domani lo slalom maschile di Saalbach : sette gli azzurri in gara : sette azzurri al via dello slalom di Saalbach, Stefano Gross è pronto e rientra anche Giuliano Razzoli Dopo lo slalom di Coppa Europa di Obereggen è stata ufficializzata la formazione maschile che prenderà il via nello slalom di Saalbach di domani (il via alle 10, seconda manche alle 13, con diretta su Rai Sport ed Eurosport). Saranno sette gli azzurri al cancelletto, convocati dal direttore sportivo Massimo Rinaldi: Stefano Gross, che ...

Sci alpino - prima vittoria in carriera per Kranjec a Saalbach : De Aliprandini agguanta la top ten : A Saalbach è il gigante delle sorprese, primo trionfo di Kranjec mentre Hirscher chiude solo sesto. De Aliprandini miglior azzurro con il suo nono posto È il gigante delle sorprese. A Saalbach, dove si è recuperata la gara cancellata a inizio stagione a Sölden, l’ordine d’arrivo è completamente inedito, innanzitutto perché davanti a tutti non c’è Marcel Hirscher, solo sesto dopo sei vittorie consecutive. A trionfare per ...

Sci alpino - Gigante Saalbach 2018 : prima vittoria per Kranjec - Hirscher mai così male da quasi 3 anni! 9° De Aliprandini : Succede di tutto nel Gigante maschile di Coppa del Mondo di sci alpino a Saalbach, in Austria. La prima notizia è che Marcel Hirscher non solo non ha vinto, ma non è neppure salito sul podio. A festeggiare la prima affermazione in carriera nel circuito maggiore è così lo sloveno Zan Kranjec che ha preceduto lo svizzero Loic Meillard ed il francese Mathieu Faivre. Giornata epocale, dunque, per la Slovenia, che solo un paio d’ore prima aveva ...

Sci alpino – Coppa del Mondo - SuperG Val Gardena : i commenti delle azzurre : Le azzurre dello sci commentano le loro prestazioni dopo il SuperG della Val Gardena Le dichiarazioni delle azzurre dopo il SuperG della Val Gardena. Francesca Marsaglia: “Dalla prima prova in questa pista ho avuto un bel feeling e vista la top 15 in discesa, mi sono detta che magari potevo far bene in SuperG. Mi sono portata dietro le sensazioni del giorno prima, ho seguito i movimenti della pista e non il tracciato e alla fine ho ...

Sci alpino – Coppa del Mondo : Stuhec super nel SuperG in Val Gardena - ottima prova di Francesca Marsaglia : Francesca Marsaglia, gran prova in Val Gardena: è sesta nel superG. Sulla Saslong vince ancora Ilka Stuhec La Saslong non regala un altro podio all’Italia nel secondo giorno di gara, ma nel superG arriva comunque il sorriso di Francesca Marsaglia a rendere più azzurra la Val Gardena. L’atleta romana chiude al sesto posto in 1’32″16, mancando per soli cinque centesimi il suo miglior risultato in carriera, ma ...

Sci alpino - Coppa Europa Obereggen 2018 : Giuliano Razzoli secondo per un soffio nello speciale vinto da Istok Rodes : Beffa per Giuliano Razzoli, secondo nello speciale di Obereggen valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2018/19. Il campione olimpico di Vancouver 2010 era al comando al termine della prima manche, ma con una seconda discesa non impeccabile, è scivolato nella piazza d’onore a 18 centesimi dal vincitore, il croato Istok Rodes, che chiude con il tempo complessivo di 1:40.73. Sul podio un altro croato, Elias Kolega, terzo a 41 centesimi ...

LIVE Sci alpino - Gigante Saalbach 2018 in DIRETTA : seconda manche - Hirscher e gli azzurri per la rimonta. Bene De Aliprandini - Tonetti fuori : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche del Gigante di Saalbach, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. A sorpresa Matts Olsson dopo la prima manche. Una prova molto regolare, senza sbavature per lo svedese, sceso sicuramente nelle migliori condizioni possibili. Alle sue spalle, praticamente attaccato allo scandinavo, c’è l’austriaco Manuel Feller, che paga solamente tre centesimi dal ...

Sci alpino - Coppa Europa Zauchensee 2018 : strepitosa Nadia Delago! Vince anche la seconda discesa e centra la doppietta! : Davvero un Magic moment per Nadia Delago! La sciatrice nata a Bressanone, infatti, centra una storica doppietta nelle due discese libere in programma oggi a Zauchensee, Austria, valevoli per la Coppa Europa di sci alpino 2018-19. Dopo il brillante successo nella prima prova disputata in mattinata la minore delle due sorelle Delago, ha concesso il bis, dominando anche la seconda discesa di giornata. Nadia Delago, infatti, ha chiuso con il tempo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Val Gardena 2018 : le parole di Federica Brignone e Francesca Marsaglia al termine del supergigante : Dopo il podio di Nicol Delago di ieri in discesa libera, oggi in Val Gardena si è disputato il supergigante femminile: purtroppo oggi la squadra italiana non è riuscita a salire sul podio, ma va comunque sottolineato il sesto posto di Francesca Marsaglia, che ha sfiorato il miglior piazzamento in carriera. Meno bene Federica Brignone, oltre la 20ma posizione. Ai microfoni della Rai Brignone, scesa col pettorale numero 17, prima ...

Sci alpino – Coppa Europa : : Sono giorni d’oro per la famiglia Delago: Nadia domina in discesa a Zauchensee, primo trionfo in carriera in Coppa Europa Sono giorni d’oro per la famiglia Delago. Dopo il primo podio in carriera in Coppa del mondo di Nicol, la sorella minore, Nadia, ottiene il primo trionfo in Coppa Europa. A Zauchensee, nella prima delle due discese in programma, l’atleta delle Fiamme Oro ha confermato di trovarsi a proprio agio ...

Sci alpino - superG Val Gardena 2018 : Ilka Stuhec concede il bis - splendida sesta Francesca Marsaglia. Nicol Delago non si ripete : Ilka Stuhec firma la doppietta in Val Gardena e sale a quota nove successi in Coppa del Mondo. Dopo la vittoria in discesa di ieri, la slovena si è ripetuta nel superG odierno sulla Saslong, concludendo con il tempo finale di 1’31”87. Un successo arrivato nonostante un piccolo errore in partenza (leggera spigolata) ed uno sicuramente più evidente a metà tracciato prima del terzo intermedio, con la slovena uscita dalla traiettoria ...