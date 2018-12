ilfattoquotidiano

: L'inchiesta di questa sera è anche una proposta al ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, al ministro de… - reportrai3 : L'inchiesta di questa sera è anche una proposta al ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, al ministro de… - TutteLeNotizie : Sanità, Giulia Grillo risparmia due miliardi migliorando il servizio - Cascavel47 : Sanità, Giulia Grillo risparmia due miliardi migliorando il servizio -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Prima delle ultime elezioni con www.peopleforplanet.it lanciammo una raccolta di firme per ottenere che anche in Italia le farmacie vendano le medicine nel numero esatto previsto dalla ricetta medica. Da decenni fanno così in Usa e in Germania. Francia, Spagna e Svizzera stanno adottando lo stesso metodo. Un risparmio enorme per i cittadini e lo Stato, meno pericoli dovuti ai cassetti pieni di medicinali scaduti o assunti senza una prescrizione medica. Quando è diventata ministrosono aumentate le nostre speranze che questa piccola riforma andasse in porto perché lei nella passata legislatura era la prima firmataria di una proposta di legge in tal senso. E una volta tanto un ministro ci ha stupiti andando ben oltre le nostre speranze.infatti sta mettendo mano all’insieme del sistema dei medicinali, un ginepraio nel quale spariscono cifre da capogiro.La ...