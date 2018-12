Salvini | ' Se non ci montiamo la testa noi cambiamo anche l' Europa'

Salvini sulla manovra : “Bruxelles non controllerà i conti italiani” : «Sono contento perché sulla manovra ci sono stati buonsenso e ragionevolezza sia da parte del Governo italiano che da parte dell’Europa. Vorrei però dire a Bruxelles che non saranno loro a controllare i conti italiani. Sarà il Governo italiano a tenere d’occhio il bilancio europeo, che per ora il nostro voto non l’ha. Basti pensare che per i prossi...

Salvini non va al Colle per gli auguri di Natale : "C'è la recita di mia figlia a Milano" : Semplicemente, c'è la recita natalizia di mia figlia, e per nessuna ragione al mondo intendo perderla. E in ogni caso al Quirinale sarò ben rappresentato' .

Taranto - assolto marocchino accusato di violenza su 17enne : “Fatto non sussiste”. Lega e Salvini dissero : “Bastardo - bestia” : Venne fermato e finì in cella con l’accusa di aver violentato una minorenne su una spiaggia di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. Ha trascorso 4 mesi in carcere, mentre la Lega organizzò un flash mob tra i lidi e il deputato del Carroccio, Rossano Sasso, lo definì un “bastardo irregolare”. Anche Matteo Salvini mise il cappello sul fatto di cronaca: “Nel decreto Sicurezza che ho in testa bestie come lui saranno ...

Salvini fa marcia indietro : ‘Non sapevo chi fosse il capo ultrà condannato - faccio foto con tutti’. Renzi : “Vergognati e dimettiti” : Tre giorni e una rivendicazione dopo, Matteo Salvini fa marcia indietro e prova a giustificare la partecipazione alla festa per i 50 anni della Curva Sud del Milan e le chiacchiere con il capoultras rossonero Luca Lucci, condannato per droga e con precedenti per violenza da stadio e aggressione a un tifoso dell’Inter. Mentre fino a martedì non c’era nulla di male, adesso il ministro dell’Interno dice che se avesse saputo dei ...

Massimo Boldi : “Salvini? È un mio amico - lo voterei se non fosse affiliato al M5s. Grillini? Impreparati e timorosi” : “Chi voterei oggi? Nessuno, sono apolitico. Mi piace Salvini, è un mio amico. Lo voterei se non fosse affiliato ai Cinque Stelle“. Così, ai microfoni de La Zanzara (Radio24), l’attore Massimo Boldi risponde a Giuseppe Cruciani circa le sue attuali preferenze politiche. “I Grillini? Li vedo timorosi e Impreparati” – continua – “Ma non vedete che in tanti vorrebbero andare dall’altra parte? Di ...

Quello che stupisce non è Salvini tra i tifosi - ma gli ultras che festeggiano il ministro della Polizia : [Anticipiamo la rubrica Tifare Contro che sarà pubblicata sabato 22 dicembre con Il Foglio Sportivo, l'inserto di quattro pagine interamente dedicato allo sport in edicola con Il Foglio del weekend] Quello che ha stupito noi non è Salvini che va alla festa degli ultras del Milan, e si fa fotograf

Elisa Isoardi riapre a Matteo Salvini? ‘Del futuro non dico nulla’ : La fine della sua storia d’amore con Matteo Salvini ha fatto molto discutere e da settimane si rincorrono voci che vorrebbero Elisa Isoardi e il Vicepresidente del Consiglio non così tanto lontani come si vorrebbe far credere, ma al momento la conduttrice de La prova del cuoco intervistata dal settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 19 dicembre afferma: “[…] Lo rispetto come uomo, come politico. E ripeto: ho rispetto ...

Elsa Fornero : "Salvini dovrebbe ringraziare il nostro governo. Non possono ingannare gli italiani per sempre" : "È presto per dire che questa sia una buona manovra". L'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero è stata ospite de I Lunatici su Rai Radio 2, il programma di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Non potevano non chiederle della manovra, visto che l'obiettivo dichiarato è superare la Legge Fornero: "Sembra che quota 100, che ovviamente anticipa l'età pensionabile per molte categorie, si farà per tre anni. Questo vuol ...

Isoardi e le lenzuola di Salvini : "Non mi pento di quella foto" : ... perché Salvini, quando gli avevano chiesto che cosa credeva di aver sbagliato, aveva risposto: 'Faccio un lavoro che per chi mi è vicino non è la cosa più facile al mondo'. Come dire che non si è ...

Salvini non rinnega la foto col capo ultrà del Milan : “non mi occupo del passato” : Matteo Salvini non sembra scosso dalla questione relativa al capo ultrà dalla Curva Sud del Milan che tanto sta facendo discutere Il vicepremier Matteo Salvini ha presenziato alla festa organizzata dalla Curva Sud del Milan, stringendo la mano anche ad un ultras condannato per spaccio di droga negli scorsi anni. Un gesto quello del Ministro dell’Interno che ha fatto molto discutere, sollevando un vero e proprio polverone. Adesso ...

"Il presunto terrorista non è mai stato nello Sprar" - i gestori smascherano la gaffe di Salvini : Il ministro dell'Interno aveva esultato alla notizia dell'arresto di Ibrahim Omar Mohsin puntando l'indice contro il Sistema per richiedenti asilo di Bari: "Faccio bene a dare una stretta". Ma il somalo non è mai stato ospitato nel centro

Elisa Isoardi : “Con Matteo Salvini un amore bellissimo - non ci sono problemi tra noi” : “Il nostro è stato un amore veramente bellissimo, puro e reale. Quando si parla di sentimenti e c’è rispetto, non c’è nulla di sbagliato. Anzi, il sentimento credo renda tutto molto umano. Se sto bene? Sì, siamo due adulti. Non ci sono problemi tra noi. Da parte mia c’è grande rispetto e credo anche da parte sua. Il futuro? Vedremo…“. In un’intervista in esclusiva al settimanale Chi, in edicola domani, Elisa ...

Per Moscovici l'Italia non può sforare - la Francia si : è in emergenza - Salvini non ci sta : L'Europa, in chiusura di 2018, si è trovata di fronte a due brutte gatte da pelare. Il riferimento va naturalmente alle leggi di bilancio italiane e francesi. A Roma hanno provato ad innalzare il debito oltre i parametri imposti dall'Unione Europea per finanziare quota 100 e il reddito di cittadinanza, a Parigi sul finire dell'anno hanno dovuto fare la medesima operazione in previsione per dare risposte alle vibranti proposte dei gilet gialli. ...

Salvini sulla stretta di mano con l'ultrà condannato del Milan : "Lo rifarei - sono un ministro che non va solo in tribuna" : "sono un ministro che non va solo in tribuna. sono andato a Atene con volo low cost Ryanair coi tifosi organizzati del Milan, di cui molte brave persone, magari qualcuno con problemi in passato. L'ho fatto, lo rifarei. Perché il mio obiettivo è risolvere i problemi, se questo mi comporta qualche polemica vado avanti e tiro dritto".Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, tornando sulle polemiche sulla sua presenza alla festa ...