Salvini non rinnega la foto col capo ultrà del Milan | “non mi occupo del passato”

"Il presunto terrorista non è mai stato nello Sprar" - i gestori smascherano la gaffe di Salvini : Il ministro dell'Interno aveva esultato alla notizia dell'arresto di Ibrahim Omar Mohsin puntando l'indice contro il Sistema per richiedenti asilo di Bari: "Faccio bene a dare una stretta". Ma il somalo non è mai stato ospitato nel centro

Elisa Isoardi : “Con Matteo Salvini un amore bellissimo - non ci sono problemi tra noi” : “Il nostro è stato un amore veramente bellissimo, puro e reale. Quando si parla di sentimenti e c’è rispetto, non c’è nulla di sbagliato. Anzi, il sentimento credo renda tutto molto umano. Se sto bene? Sì, siamo due adulti. Non ci sono problemi tra noi. Da parte mia c’è grande rispetto e credo anche da parte sua. Il futuro? Vedremo…“. In un’intervista in esclusiva al settimanale Chi, in edicola domani, Elisa ...

Per Moscovici l'Italia non può sforare - la Francia si : è in emergenza - Salvini non ci sta : L'Europa, in chiusura di 2018, si è trovata di fronte a due brutte gatte da pelare. Il riferimento va naturalmente alle leggi di bilancio italiane e francesi. A Roma hanno provato ad innalzare il debito oltre i parametri imposti dall'Unione Europea per finanziare quota 100 e il reddito di cittadinanza, a Parigi sul finire dell'anno hanno dovuto fare la medesima operazione in previsione per dare risposte alle vibranti proposte dei gilet gialli. ...

Salvini sulla stretta di mano con l'ultrà condannato del Milan : "Lo rifarei - sono un ministro che non va solo in tribuna" : "sono un ministro che non va solo in tribuna. sono andato a Atene con volo low cost Ryanair coi tifosi organizzati del Milan, di cui molte brave persone, magari qualcuno con problemi in passato. L'ho fatto, lo rifarei. Perché il mio obiettivo è risolvere i problemi, se questo mi comporta qualche polemica vado avanti e tiro dritto".Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, tornando sulle polemiche sulla sua presenza alla festa ...

Moscovici : “deficit di Francia e Italia non paragonabili : Salvini - l’UE vuole rovesciare il governo italiano. : Il Commissario agli Affari Economici Ue, Pierre Moscovici torna a mettere nel mirino l’Italia. Ancora una volta boccia la manovra presentata dal governo: “Sto lavorando per evitare sanzioni sulla manovra. L’Unione Europea – ha sostenuto – sta tentando di trovare la soluzione per evitare sanzioni. Sono fiducioso. Stiamo lavorando senza sosta per fare in modo che l’Italia realizzi le politiche che desidera rispettando le ...

Crozza a Fazio : “Sei l’unico taglio che ha messo d’accordo Salvini e Di Maio”. E il conduttore : “Non essere così contento” : Maurizio Crozza, in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai1, questa settimana ha commentato le recenti dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio : “Il taglio al tuo stipendio è l’unico taglio che ha messo d’accordo tutti. Sei come l’ecotassa, sei la Faz Tax!”. L’artista genovese ha poi proseguito: “Adesso Conte incontrerà Juncker e dirà: è tutto risolto abbiamo ...

Decreto sicurezza - il vero problema del nostro tempo è la diseguaglianza sociale. E Salvini non è la soluzione : Sono i più prestigiosi istituti di ricerca a descrivere la condizione nella quale siamo immersi. La stessa, puntualmente fotografata dall’ultimo Rapporto del Censis, quella di una comunità incattivita e paralizzata dalla paura, pronta “a un funambolico camminare sul ciglio di un fossato che mai prima d’ora si era visto da così vicino”. Siamo incapsulati nella paura, irriducibilmente convinti che nel “diverso” sia nascosto il nemico da ...

Manovra - l’Italia ancora non incassa il sì dell’Ue. Salvini : “No a figli a figliastri” : Un’intesa per evitare la procedura d’infrazione l’Italia ancora non l’ha incassata. E anche se la trattativa prosegue, la strada appare ancora in salita. Questi sono i segnali che arrivano da Bruxelles dopo un’altra giornata di negoziati e confronti tra il Tesoro e la Commissione europea. La Manovra intanto è rimasta in stand-by per un giorno e il suo esame in commissione Bilancio al Senato comincia solo questa mattina alle ...

"Non rispetta i nostri elettori" Silvio attacca Salvini. Di' la tua : Durissimo attacco di Silvio Berlusconi al ministro dell'Interno e leader della Lega. "Salvini oggi gode di consenso personale grazie al suo dinamismo e alla sua capacità di intercettare alcuni umori dell'elettorato, ma commetterebbe un grave errore se ritenesse di poterlo mantenere... Segui su affaritaliani.it

Giustizia - Salvini : 'Non usare la toga per fini politici' : "Se cambia il processo penale e civile cambia anche la prescrizione. Non nascondo che la riforma della Giustizia è la più complessa". Lo ha affermato il vicepremier leghista Matteo Salvini sulla ...

Somalo intercettato minaccia San Pietro - scatta l'arresto. Salvini : "Attenzione alta - italiani non cambino abitudini" : "Il 25 dicembre è Natale... dei cristiani... le chiese sono piene". Il ventenne Somalo fermato a Bari per terrorismo stava progettando di mettere "le bombe a tutte le chiese d'Italia", a cominciare da quella "più grande", la Basilica di San Pietro a Roma, e ipotizzava di farlo in occasione delle feste. È quanto è emerso dalle intercettazioni relative a conversazioni telefoniche o via email con i suoi complici svolte ...

Berlusconi : "Salvini sbaglia - coi 5S non rispetta elettori" : "Salvini oggi gode di consenso personale grazie al suo dinamismo e alla sua capacità di intercettare alcuni umori dell'elettorato, ma commetterebbe un grave errore se ritenesse di poterlo mantenere ...