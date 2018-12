Salute | al cuore del diabete | screening cardiovascolare in 50 piazze italiane

Salute del cuore si gioca già in gravidanza/ Cardiologi : attività fisica gestante cruciale per il bebè : Salute del cuore si gioca già in gravidanza. Ultime notizie, i Cardiologi evidenziano come l'attività fisica gestante cruciale per il bebè.

Cardiologi - la Salute del cuore si gioca già nel pancione : I Cardiologi sottolineano per che la salute di cuore e vasi si decide anche prima di venire al mondo e per questo giunto il momento di parlare di prevenzione iper-primaria o primordiale, rivolta alle ...

La Salute del cuore del nascituro dipenderà da come la mamma ha gestito la gravidanza : La salute del cuore va curata ancora prima della nascita: la vera prevenzione inizia infatti durante la gravidanza. Per tale ragione uno stile di vita inadeguato della mamma si ripercuote sulla salute cardiovascolare futura del figlio: è fondamentale che le gestanti seguano una dieta adeguata, facciano movimento, non fumino ne’ bevano alcol. L’indicazione arriva dai cardiologi che, in occasione del 79/mo Congresso della Società ...

Cuore : la sua Salute in futuro si gioca già nel pancione : Roma, 15 dic., askanews, - Pensare alla salute del quando si è già adulti può essere troppo tardi. Perché i giochi si fanno prima della nascita, o quantomeno da bambini e adolescenti: essere sedentari ...

Salute - freddo ‘killer’ per il cuore : +34% pericolo di infarto per chi è a rischio : Il freddo può essere un nemico temibile per il cuore sopratutto per i pazienti a rischio che fanno attività all’aperto, anche il semplice lavoro di spalare la neve. “L’associazione fra fatica e temperature polari, infatti, può essere un vero nemico per il cuore e aumentare fino al 34% il pericolo di un infarto. Mentre l’aumento di 8 gradi della temperatura riduce infatti il rischio d’infarto del 3%. Meglio poi proteggersi ...

Salute : addio contapassi - per il cuore sano arriva “app” dei cardiologi : Fare sport è un farmaco per il cuore ma va praticato alle ‘dosi’ giuste per evitare effetti collaterali. Nasce così il progetto ‘Percorso‘, la campagna educazionale della Società italiana di cardiologia (Sic), presentata oggi a Roma in occasione del 79.esimo congresso nazionale. “Una ‘app’ gratuita al posto del contapassi consentirà di costruire il proprio profilo clinico inserendo pochi dati sullo stato ...

Salute : 4 piani di scale senza problemi? Il cuore funziona bene : Riesci a fare tre o quattro piani di scale senza fermarti e a ritmo sostenuto? Il tuo cuore è in buona Salute. Suona così, in sintesi, il ‘verdetto’ di uno studio spagnolo che ha individuato nel salire le scale un ‘misuratore’ della Salute cardiovascolare e della speranza di vita, confermando l’importanza di praticare attività fisica per vivere sani e più a lungo. Secondo i ricercatori, infatti, gli adulti di mezza ...

Gasbarra : Raggi avrebbe dovuto avere a cuore Salute dei romani : Roma – “E’ un disastro annunciato e le responsabilita’ sono chiare e evidenti. La sindaca Raggi e il governo avrebbero dovuto prevedere soluzioni alternative e soprattutto costruire un percorso serio per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Ridurre di nuovo all’emergenza la Capitale del Paese e’ una responsabilita’ grave, soprattutto alla luce dei tanti allarmi lanciati da piu’ parti, oltre che dal ...

Sesta tappa dell'iniziativa europea per la Salute del cuore e delle ossa : ... infarti e ictus che possono alterare la vita delle persone, anche gravemente.Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte in tutto il mondo e l'osteoporosi è una patologia in grado ...

Salute e volontariato - missione ‘A Cuore Aperto” in Tanzania (VIDEO) : Si rinnova di anno in anno l’impegno dell’associazione “A Cuore Aperto” in Africa. Nuova missione in Tanzania per i volontari della onlus presieduta dal cardiochirurgo siciliano Giovanni Ruvolo, che da quattordici anni collabora con le suore della Comunità Cristiani nel Mondo ad Ipogolo, nella regione di Iringa. Il progetto prevede assistenza sanitaria ai più bisognosi, adozioni a distanza, sostegno all’istruzione e alla formazione. Medici ...

Campagna #Protecturlife arriva in italia per Salute cuore e ossa : Roma, 21 nov., askanews, - La Campagna #Protecturlife sarà presente al CosmoSenior di Rimini dal 30 novembre al 2 dicembre. Tre giorni per sensibilizzare, informare e proporre screening per la ...