Russia | la bizzarra notte di Arshavin | prima al night con due donne | poi la fuga a

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Fino a qualche anno fa Andreyincantava sui campi di calcio dividendosi tra Arsenal, Zenit e la, con la cui maglia impressionò all’Europeo del 2008 in Austria e Svizzera. A un solo mese di distanza dal ritiro dal calcio giocato, l’ex attaccante si è reso protagonista di una nottata condita da attività che mal si conciliavano con la carriera di un calciatore professionista. Unafolle, che secondo il Sun è iniziata al Maximus, uno deiclub più famosi di San Pietroburgo, da cui è uscito solo alle prime ore del mattino in compagnia di due. Tutto ciò nonostante il russo sia sposato con la 36enne Alisaa. Come se non bastasse,è stato beccato su un cavallo in giro per la città: questo avrebbe urtato il proprietario dell’animale che non si sarebbe visto corrispondere i circa quaranta euro della corsa. Per questo motivo l’ex ...