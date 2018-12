Russia | Babbo Natale muore davanti ai bambini durante una recita

Blastingnews

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Stavando la parte di, quando è deceduto improvvisamente a causa di un arresto cardiaco. È successo in un asilo sito nella città di Kemerovo, in Siberia () dove Valery Titenko, 67 anni, un attore famoso in, è stato trasportato in ospedale dove hanno constatato il decesso. L'uomo era malato, ma ha insistito per poter partecipare alladei. Un portavoce della compagnia in cui lavorava ha riferito che aveva subito diversi interventi al cuore e che quel giorno gli era stato concesso per potersi riposare.' ha un arresto cardiaco eunad'asilo Si era recato in un asilo inper impersonarein unaper, contravvenendo ai consigli dei medici, e Valery Titenko, un attore di 67 anni molto celebre inha avuto un arresto cardiaco ed è crollato improvvisamente su palco dove si ...