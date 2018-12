Rugby Frascati Union 1949 serie B | Girini | «Pesante vittoria dei nostri ragazzi a

Rugby Frascati Union 1949 alla presentazione del progetto per la ristrutturazione degli impianti : Roma – Il Rugby Frascati Union 1949 ha presenziato all’importante evento organizzato dalla Fondazione Rugby Frascati e andato in scena venerdì scorso presso la sala degli Specchi del Comune. Il presidente della Fondazione Luigi Bellusci, affiancato dall’architetto Massimo Roncato, hanno voluto illustrare le idee messe in campo per l’impiantistica frascatana legata al Rugby. «Abbiamo presentato un project financing per la ristrutturazione, ...

Rugby Frascati Union 1949 - una delegazione a colloquio con cinque All Blacks : «Che emozione» : Roma – Il Rugby Frascati Union 1949 a colloquio coi “mostri sacri” della palla ovale mondiale. Un’occasione unica, davvero incredibile, che il sodalizio tuscolano non poteva non cogliere al volo. «Un amico del Rugby Frascati Union 1949 ci ha invitato in un posto “top secret” venerdì mattina (quindi alla vigilia del test match poi vinto con l’Italia allo stadio “Olimpico” di Roma, ndr) per incontrare alcuni degli All Blacks e in particolare ...

Rugby Frascati Union 1949 (serie B) - Girini : «Dobbiamo migliorare nella disciplina» : Roma – Breve sosta per il campionato di serie B che domenica sarà fermo in “ossequio” al test match che la Nazionale giocherà il giorno prima contro gli All Blacks allo Stadio Olimpico di Roma. Il Rugby Frascati Union 1949 dopo aver racimolato due punti nelle ultime tre gare contro Afragola (fuori casa), Catania e Villa Pamphili (sul campo amico di Cocciano). Nell’ultimo match i frascatani si sono arresi per 25-11 al team capitolino che al ...

Rugby Frascati Union 1949 - la serie B pareggia. Corona : «Non mi era mai successo in carriera» : Roma – Il risultato di parità nel Rugby è abbastanza inconsueto. Ma che uno dalla lunga esperienza come Luca Corona, coach della serie B del Rugby Frascati Union 1949 assieme a Claudio Girini, non ne avesse mai vissuto uno nella sua carriera di giocatore e allenatore è sicuramente particolare. «Ho vinto o perso svariate partite in extremis, ma non avevo mai pareggiato un match ufficiale» sorride l’allenatore facendo riferimento al 17-17 ...

Rugby Frascati Union 1949 - Giamminonni e la serie C2 : «Proviamo a far crescere i ragazzi» : Roma – C’è una nuova coppia tecnica alla guida della serie C2 del Rugby Frascati Union 1949. Si tratta di Stefano Teotino e Stefano Giamminonni che hanno il compito di portare avanti l’attività del secondo XV tuscolano. Il primo era già all’interno del Rugby Frascati Union 1949 come dirigente, il secondo era con gli “Old” frascatani ed è alla prima esperienza da allenatore dopo una vita sportiva nel mondo della palla ovale. «Ho sempre ...