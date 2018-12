Roma | secondo il quotidiano il Foglio indagato Paolo Simioni | presidente e direttore

Roma-Genoa - che errore di Olsen! E il Var lo salva nel secondo tempo : La Roma batte il Genoa 3-2, ritrovando la vittoria e il sorriso in una serata comunque difficile e per certi versi surreale. In un Olimpico che ha registrato il minimo storico di presenze e che nei ...

Roma. Accoglienza notturna : a gennaio secondo corso per volontari : Sono scaduti i termini per le offerte ed è in via di composizione la commissione valutatrice per la procedura a

Orsina ci spiega perché secondo lui la piazza di Roma lancia un nuovo Salvini : C'è il centro del nostro sistema politico: Salvini se l'è già preso, oggi la politica italiana è con o contro di lui, com'è accaduto con Renzi e, prima ancora, con Berlusconi. C'è poi l'opinione ...

Roma-Inter - è caos Var : secondo Nicchi e De Marco errore clamoroso : “Non ho niente da dire tranne che prendere atto che c’è stato questo errore inconcepibile di cui si occuperà il designatore“: sono le parole che indicano la netta posizione del presidente dell’Aia, Marcello Nicchi, all’Adnkronos in merito all’episodio accaduto in Roma-Inter con il fallo da rigore in area di D’Ambrosio su Zaniolo che l’arbitro Rocchi e l’addetto al Var Fabbri hanno ...

I detti Romani secondo Valerio Mastandrea : Quante volte, davanti a un detto romano, vi siete chiesti quale fosse il significato? Frasi come «A carissimo amico», «Dura come un gatto sull’Aurelia», «Sei nato di domenica», «Quando ride sembra un cruciverba» ci vengono (finalmente, magistralmente) spiegate da un romano doc come Valerio Mastandrea, protagonista della nostra copertina in edicola da mercoledì 28 novembre. L'articolo I detti romani secondo Valerio Mastandrea proviene da ...

I detti Romani secondo Valerio Mastandrea : Quante volte, davanti a un detto romano, vi siete chiesti quale fosse il significato? Frasi come «A carissimo amico», «Dura come un gatto sull’Aurelia», «Sei nato di domenica», «Quando ride sembra un cruciverba» ci vengono (finalmente, magistralmente) spiegate da un romano doc come Valerio Mastandrea, protagonista della nostra copertina in edicola da mercoledì 28 novembre. In un dizionario d’autore utilissimo. Soprattutto al di fuori ...

Baby - la Roma delle squillo adolescenti secondo Netflix : Tra polemiche e addirittura una lettera ufficiale da parte di Lisa Thompson, vicepresidente del Centro nazionale per lo sfruttamento sessuale (Ncose), con sede negli Usa, è pronta a debuttare sul piccolo schermo Baby, seconda produzione italiana realizzata da Netflix, che renderà disponibile la serie dal prossimo 30 novembre. Il tema è indubbiamente delicato: la storia prende spunto dalla vicenda di cronaca delle “Baby squillo” dei Parioli, due ...

Roma da psicoanalisi - crollo nervoso fra primo e secondo tempo e il Real Madrid non perdona : l’Olimpico fischia una squadra senz’anima : Dopo un buon primo tempo, la Roma che rientra in campo nella ripresa è completamente diversa: cali di tensione ed errori madornali, il Real Madrid ringrazia e vicne 0-2. Giallorossi agli ottavi, ma sotto i fischi dell’Olimpico Fra primo e secondo tempo, all’Olimpico è accaduto qualcosa di particolare: è andata via la luce. Nessun guasto all’impianto d’illuminazione, il blackout è avvenuto nella testa dei giocatori ...

Roma : in manette secondo uomo autore violenza sessuale Romanina : Roma – Grazie alla descrizione dettagliata della 20enne, vittima della violenza sessuale, e della madre 57enne, intervenuta in sua difesa e ferita dalla furia dei due aggressori, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno rintracciato e bloccato, in via Carnevale, nel quartiere Romanina, il complice del 34enne romeno, gia’ arrestato martedi’ scorso in flagranza. In manette e’ finito un ...

“A matita siamo tutti uguali” iniziativa del Secondo Municipio di Roma a favore dei bambini dello Ius Soli : Per la Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Municipio 2 ha deciso di riconoscere la cittadinanza simbolica alle bambine e ai bambini nati da genitori migranti. Un’occasione per dire sì allo Ius Soli e per riconoscere pari diritti a tutti i minori. “A matita siamo tutti uguali”. Lo dicono i #bambini delle scuole del Secondo Municipio per sottolineare che tra loro non sentono differenze legate alle etnie di ...

Serie A - colpaccio Milan con l'Udinese : ancora Romagnoli all'ultimo secondo - Higuain infortunato : Al 92' con il Genoa , al 97' con l' Udinese . Il Milan si aggrappa al suo capitano Romagnoli , che con un altro gol bellissimo regala la terza vittoria di fila ai rossoneri. Al Friuli partita pazzesca:...

L'ombrellina manda un messaggio 'Romantico' a Iannone : Carmen Victoria Rodriguez smielata dopo il secondo posto di Andrea in Australia [FOTO]... : Carmen Victoria Rodriguez dedica ad Andrea Iannone un post 'romantico' dopo il secondo posto del pilota a Phillip Island: il messaggio della modella all'ex fidanzato di Belen Avevamo ipotizzato un ...

L’ombrellina manda un messaggio ‘Romantico’ a Iannone : Carmen Victoria Rodriguez smielata dopo il secondo posto di Andrea in Australia [FOTO] : Carmen Victoria Rodriguez dedica ad Andrea Iannone un post ‘romantico’ dopo il secondo posto del pilota a Phillip Island: il messaggio della modella all’ex fidanzato di Belen Avevamo ipotizzato un nuovo flirt per Andrea Iannone dopo Belen Rodriguez L'articolo L’ombrellina manda un messaggio ‘romantico’ a Iannone: Carmen Victoria Rodriguez smielata dopo il secondo posto di Andrea in Australia [FOTO] ...

È crollata una scala mobile nella fermata della metro Repubblica a Roma - secondo il Messaggero ci sono diversi feriti : È crollata una scala mobile nella fermata della metro Repubblica a Roma, nel centro della città. Le informazioni sono ancora molto confuse, ma sembra che nel crollo siano state ferite alcune persone: il Messaggero scrive di «feriti gravissimi», Repubblica scrive The post È crollata una scala mobile nella fermata della metro Repubblica a Roma, secondo il Messaggero ci sono diversi feriti appeared first on Il Post.