Roma | per le buche ritorna l' esercito

Manovra - tassisti protestano per aperture agli Ncc : verso blocco del servizio a Roma : Lunghe code alla stazione Termini e all’aeroporto di Fiumicino. I tassisti Romani si fermano per protestare contro un emendamento che disciplina il settore Ncc, presentato dai relatori della legge di Bilancio e che sarebbe stato modificato in alcune parti nella giornata di oggi durante i lavori in commissione al Senato. Sono circa 500 i tassisti che si sono radunati in presidio sotto Palazzo Madama e chiedono di essere ricevuti per ...

Roma - Dzeko stringe i denti e ci prova per la Juve. Forfait De Rossi : La speranza di recuperare Edin Dzeko per la partita contro la Juventus di sabato sera si fa sempre più concreta. Anche oggi il bosniaco ha svolto allenamento individuale, ma domani o al massimo ...

Ben Harper torna in Italia in tour : 5 concerti - a Roma in luglio : Ben Harper torna in Italia con cinque nuovi grandi concerti e si esibirà al Rock in Roma il prossimo 13 luglio, nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Biglietti disponibili per l'acquisto a ...

Ferrovie - scatta la preallerta per Piemonte - Liguria - Lombardia e Emilia-Romagna : Attivata da FS Italiane la preallerta dei piani neve e gelo sulle Ferrovie di Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna , in seguito al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile. Al ...

Roma - prometteva la cittadinanza italiana a donne straniere per 2000 euro : arrestato avvocato truffatore : prometteva la cittadinanza italiana a donne straniere, ma era una truffa. Al termine di una attività investigativa, i carabinieri del comando Roma Piazza Venezia hanno arrestato un italiano di 47 anni,...

Babbo Natale al Gemelli di Roma - musica e doni per piccoli pazienti : Solidarietà, musica e tanti regali per rendere meno ‘freddo’ il Natale ai pazienti e i loro familiari costretti in ospedale. È ‘Natale al Gemelli’ che questa mattina ha visto trasformare la hall del policlinico Romano in un luogo di festa per tanti piccoli pazienti dell’oncologia pediatrica che hanno dato il benvenuto sotto la neve artificiale ad un Babbo Natale con un slitta piena di doni. L’iniziativa, ...

Pastore - la possibile carta di Di Francesco per la Roma contro la Juventus : i precedenti con i bianconeri sono da urlo : Tanti infortuni, una collocazione tattica non definita e un riassestamento decisamente troppo lungo in Serie A. La seconda esperienza di Javier Pastore in Italia non è iniziata nel migliore dei modi. ...

Roma - un 2018 da record per il Colosseo : 7 milioni e mezzo i visitatori : Colosseo superstar con un record di visitatori e prenotazioni nel 2018. Sale a 7,4 milioni il numero di turisti che si sono recati all'anfiteatro Romano, il 5,7% in più rispetto allo scorso anno, cioè ...

Roma - Nancy Brilli e Mariella Nava in carcere per il Natale : Pranzo di Natale nella sezione femminile del carcere di Rebibbia, tra le madrine anche Nancy Brilli e Mariella Nava. L'iniziativa, chiamata 'L'Altra cucina per un pranzo d'Amore' è giunta alla sua ...

CESARE BATTISTI - FUGA IN BOLIVIA?/ Avvocato generale Brasile : 'Se lo prendiamo - partirà subito per Roma' : CESARE BATTISTI, possibile FUGA in Bolivia per l'ex brigatista. Avvocato generale Brasile Grace Mendonca: 'Se lo prendiamo, partirà subito per Roma'

Accordo Roma-Twitter : contenuti esclusivi per i follower : Il primo club italiano Ieri abbiamo applaudito la strategia commerciale del Napoli, primo club al mondo a siglare un Accordo di collaborazione con Amazon per un brandstore. Oggi, invece, celebriamo la partnership della Roma con Twitter, i giallorossi sono il primo club italiano a creare una sinergia con il popolare social network. Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, Twitter sta attuando una strategia di espansione dei contenuti, e ...

A Roma torna il FRINGE FESTIVAL per l'edizione 2019 : ... Testaccio, negli spazi del Mattatoio - La Pelanda: un luogo funzionale alle diverse drammaturgie che si presta con duttilit à e agevolezza agli spettacoli in concorso, che offriranno al pubblico ...