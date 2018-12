Roma | Pallotta furioso | ecco le dure parole del presidente giallorosso

Roma - Pallotta detta le regole : 'Non siamo soddisfatti - per chi non si impegna non ci sarà più posto' : Per questo Pallotta ha chiesto di fare quadrato, chiamando in causa tutte le componenti del mondo Roma: "Il nostro unico obiettivo è di migliorare in tutto quello che facciamo e ci lavoreremo tutti ...

Roma - Batsuhayi-Kownacki : Monchi si muove - Pallotta dà l'ok : Inutile nasconderlo. La voglia di novità, a Roma, è così grande che è bastato si diffondesse la notizia dell'esonero di José Mourinho dal Manchester United, che il cuore della tifoseria si è messo a ...

A Boston da Pallotta : Roma - io faccio i tuoi interessi : Boston - Non c'è mai stato un momento in cui Boston ha ricordato Miami, tranne questa volta. Al numero 520 di Atlantic Avenue, vicino agli uffici della Raptor. Seduto a un tavolino da due, a un lato ...

Monchi vola da Pallotta - per la Roma è già futuro : Monchi è volato da Pallotta. Incontro, assicurano, già programmato da diverso tempo. Naturalmente gli argomenti non saranno soltanto legati al campo. Infatti a raggiungere il numero uno giallorosso ci sono anche Guido Fienga (Chief Operating Officer) e Francesco Calvo (Chief Revenue Officer). Indubbiamente però l’aspetto tecnico, mai come in questo momento, è di fondamentale importanza. Perchè è dal rettangolo verde che possono arrivare ...

Roma - Pallotta precisa : 'Mai parlato di acque calme' : Un misunderstanding nei momenti concitati del dopo Genoa, quindi, alla base delle dichiarazioni raccolte da Sky Sport. Un po' di serenità Pallotta l'avrà sicuramente ritrovata: ora con la dirigenza ...

Roma - Monchi : 'Di Francesco? Non pensiamo al mister. Su Schick in panchina e Pallotta...' : Il ds della Roma Monchi ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Genoa: 'Di Francesco si gioca il posto? No, ci giochiamo i tre punti e non dobbiamo pensare all'allenatore, ci serve una vittoria e provare a risalire la classifica. ...

Roma - tifosi in sciopero : 'Dallo scudetto ad Alisson - tutte le bugie di Pallotta' : 'Farò della Roma uno dei più forti club al mondo', Pallotta 2014,. 'Roma super attrezzata per vincere lo scudetto, ne sono certo', Baldissoni 2014,. ' Pjanic non si vende. In passato abbiamo ...

Roma - striscioni di contestazione per il presidente Pallotta : Nella notte, sono stati appesi per le vie di Roma decine di striscioni di contestazione indirizzati a James Pallotta, presidente giallorosso. Un antipasto della protesta che avverrà stasera all’Olimpico, quando la Roma scenderà in campo contro il Genoa. I malumori dei tifosi arrivano in un momento della stagione in cui la squadra allenata da Di Francesco fatica a trovare risultati positivi. Già nell’incontro di Champions contro ...