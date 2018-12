Roma - Il Presidente onorario FGI Riccardo Agabio insignito del Collare d' Oro al merito

Roma - secondo il quotidiano il Foglio indagato Paolo Simioni - presidente e direttore generale dell'Atac : secondo quanto riportato dal sito de Il Foglio il presidente e direttore generale di Atac Paolo Simioni sarebbe indagato. «A quanto risulta in esclusiva al Foglio - si legge sul sito del...

Rifiuti Roma - il presidente vicario Lolli scrive alla sindaca Raggi : L'Aquila - In merito alla questione dei Rifiuti prodotti nel comuni di Roma e sull'eventuale trasporto e trattamento in discariche abruzzesi, riportiamo, di seguito, il testo della lettera a firma del presidente Giovanni Lolli, inviata nella giornata di ieri 18 dicembre al sindaco di Roma, Virginia Raggi: Testo missiva "Gentile sindaca in questi giorni mi sono permesso di insistere per avere da Lei una richiesta esplicita riguardo ...

Roma - striscioni di contestazione per il presidente Pallotta : Nella notte, sono stati appesi per le vie di Roma decine di striscioni di contestazione indirizzati a James Pallotta, presidente giallorosso. Un antipasto della protesta che avverrà stasera all’Olimpico, quando la Roma scenderà in campo contro il Genoa. I malumori dei tifosi arrivano in un momento della stagione in cui la squadra allenata da Di Francesco fatica a trovare risultati positivi. Già nell’incontro di Champions contro ...

Roma - contestazione contro Pallotta : la Capitale invasa dagli striscioni contro il presidente : Roma, James Pallotta è finito nel mirino dei tifosi giallorossi dopo le recenti vicissitudini attraversate dalla squadra di Di Francesco Decine di striscioni di protesta contro il presidente della Roma, James Pallotta, sono stati esposti nella notte in tutta Roma. Dopo i non brillanti risultati della squadra di Eusebio Di Francesco continua la contestazione contro il presidente Romanista, chiamato a lasciare la società ...

Stadio Roma - giudizio immediato per l’ex presidente Acea Alfredo Lanzalone : Il gip di Roma ha accolto a richiesta della Procura di giudizio immediato per Alfredo Lanzalone, coinvolto nell’inchiesta sul nuovo Stadio, fissando il processo al prossimo 5 marzo. Nei suoi confronti la Procura contesta il reato di corruzione. Lanzalone, difeso dall’avvocato Giorgio Martellino, si trova dal giugno scorso agli arresti domiciliari. Nell’indagine sono coinvolte altre 19 persone, tra cui il costruttore Luca Parnasi, per i quali il ...

'Esquilino chiama Roma' - presidente I municipio : "Mettere a sistema buone pratiche" : Roma, 5 dic. - (AdnKronos) - Con sostegno dell’Associazione Piazza Vittorio Aps ed il patrocinio di Enpam, il “Gruppo di lavoro via Giolitti” intende promuovere l'iniziativa 'Esquilino chiama Roma', per promuovere un progetto urbano di valorizzazione dell'area. All'iniziativa tenutasi nella splendid

Roma-Inter - il presidente degli arbitri Nicchi : “L’errore di Rocchi sul contatto Zaniolo-D’Ambrosio è inconcepibile” : “Un errore inconcepibile”. Così il presidente degli arbitri, Marcello Nicchi, definisce la decisione di non consultare il Var da parte dell’arbitro Gianluca Rocchi e dall’addetto alla Video assistant referee, Michael Fabbri, sul contatto Zaniolo-D’Ambrosio. Dopo le proteste di Francesco Totti nel post Roma-Inter e la lunga discussione sulla mancata consultazione tra il fischietto in campo e l’assistente ...

Pd Roma : esprimiamo nostra solidarietà a presidente Alfonsi : Roma – “Solidarieta’ alla presidente Alfonsi. Per il suo impegno a difesa della legge 194 ha ricevuto oggi un attacco in Aula, mentre era in corso il consiglio municipale, da parte di militanti di Militia Christi entrati a volto coperto. Entrare in una sede delle istituzioni con il volto coperto da’ gia’ la misura dell’azione. Le donne di Roma invece hanno gli occhi ben aperti e gia’ qualche giorno fa, ...

Scritte intimidatorie e svastiche contro il presidente della Sezione Anpi Marconi sui muri del liceo Montale a Roma : Scritte intimidatorie, corredate di svastiche, contro il presidente della Sezione Anpi Marconi "Ragazze della Resistenza", Andrea Barbetti, sui muri del liceo Montale di Via Paladini, al Portuense. A denunciarlo è lo stesso comitato provinciale dell'Anpi, ricordando che Barbetti, "autorevole componente della Commissione provinciale scuola e del direttivo dell'Anpi di Roma, nella scuola svolge il preziosissimo ruolo di professore, ...

#CESENASTORIES - 20puntata. Una sconfitta che brucia. Il presidente : 'Siamo tutti italiani - ma solo noi Romagnoli' : Una brutta sconfitta. L'umore dei bianconeri riflette la sconfitta di Pineto . Una beffa per il Cesena che, pur senza i titolari Ricciardo, Zamagni, Zammarchi, Biondini e Tortori, non ha saputo ...

PRESSIONI SUL DIRETTORE DELL' ASL - Condannato l' ex presidente del Consiglio Regionale Paolo Romano : Il processo, nato dalla denuncia di Menduni, è iniziato nell'aprile 2016; momento decisivo nel novembre 2017, l testimonianza DELL'ex manager Asl, che parlò di "continue segnalazioni dalla politica ...

Romairone : 'É giusto che Ventura parli con il presidente' : Il D.S. del Chievo Romairone ha parlato a Sky Sport delle dimissioni di Ventura. I veronesi sono i prossimi avversari del Napoli al rientro dalla sosta. Queste sono le sue dichiarazioni sintetizzate per i lettori di NapoliSoccer.Net: 'Dobbiamo ...

Risultati deludenti e il progetto fallito : Roma - il Kretinsky presidente è un flop : ... si continua a parlare di un interessamento concreto per la società da parte di Daniel Kretinsky , foto Twitter ,, 43enne ceco nella lista degli uomini più ricchi al mondo. Il presidente dello Sparta ...