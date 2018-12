Rocca Priora calcio | I cat | Mazzi | «Spiace per com’è andata nel derby | ma guardiamo

romadailynews

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Roma – Ilnon riesce a spiccare il volo neldi Monteporzio contro l’Atletico. Dopo le vittorie con Novauto e Montelanico, la squadra di mister Paolo Lunardini è stata frenata sul campo dei “cugini” in un match molto sentito e agonisticamente acceso.«E’ stata una partita tosta come ci aspettavamo e l’abbiamo affrontata con alcune assenze importanti – dice il portiere classe 1987 Alessandro– Nel primo tempo, inoltre, abbiamo subito perso per infortunio Francesco Lunardini che avrebbe potuto dare un apporto importante dal punto di vista della corsa in mezzo al campo, anche se il giovane Cristiano Rocchi che l’ha sostituito ha giocato con personalità. Poi abbiamo avuto l’occasione di segnare l’1-0 con undi rigore di Halauca, ma il portiere avversario è stato bravo e l’ha sventato: se fossimo andati in vantaggio, la partita avrebbe potuto prendere ...