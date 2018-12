Roberto Garofoli si dimette da capo gabinetto Mef

Si dimette il capo di gabinetto del Mef - Roberto Garofoli - Tria 'dispiaciuto' : Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria sulle dimissioni del suo capo di gabinetto , Roberto Garofoli . Tria ha assicurato che non si è trattato della conseguenza delle critiche rivolte ai tecnici ...

Nuovo affondo dei 5 Stelle contro Roberto Garofoli - capo di Gabinetto del Tesoro : "Chiarisca o lasci" : Il capo di Gabinetto del ministero dell'Economia, Roberto Garofoli, "è in conflitto d'interessi, chiarisca o se ne vada". Lo afferma in una nota Francesco Silvestri (M5S), componente della commissione Affari Costituzionali della Camera, tornando sulla questione delle risorse alla Croce Rossa nel decreto fiscale. "Ci hanno dato degli incompetenti e dei complottisti - afferma - ci hanno detto che non esisteva alcuna manina: il classico ...