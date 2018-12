River ko ai rigori l' Al Ain vola in finale

River Plate beffato ai rigori : è gioia Al-Ain - : Il River Plate, fresco di vittoria della Copa Libertadores nella finale di Madrid giocata al Bernabeu contro il Boca Juniors, fallisce clamorosamente l'approdo alla finale del Mondiale per Club. Lo ...

Mondiale per club 2018 - Al Ain batte River Plate ai rigori e va in finale : Clamoroso ad Abu Dhabi: il River Plate, reduce dal successo nella finale di Copa Libertadores, è stato eliminato dall'Al-Ain nella semifinale del Mondiale per club. Negli Emirati Arabi Uniti, la ...

Mondiale per Club : Al-Ain in finale. River Plate ko ai rigori : L'Al-Ain supera a sorpresa il River Plate e vola in finale nel Mondiale per Club negli Emirati Arabi Uniti. Il River si illude con Borrè, 11' e 16', ma spreca dal dischetto con Martinez, 69',, l'Al-...

Diretta River Plate Al Ain/ Risultato finale 4-5 dcr : padroni di casa in finale ai rigori! - Mondiale per Club - : Diretta River Plate Al Ain, Risultato finale 4-5 dcr: Martinez sbaglia un rigore nei regolamentari, Enzo Perez nella lotteria: padroni di casa in finale.

Mondiale per Club - clamorosa debacle del River Plate : l’Al Ain vince ai rigori e si prende la finale : Dopo un 2-2 pirotecnico, l’Al Ain supera ai calci di rigore il River Plate e si guadagna il pass per la finale del Mondiale per Club Clamoroso quanto successo nella prima semifinale del Mondiale per Club 2018, in corso di svolgimento negli Emirati Arabi Uniti. I padroni di casa dell’Al Ain infatti hanno superato ai calci di rigore il River Plate, staccando il pass per la finalissima. AFP/LaPresse Un risultato davvero ...