Risultati Eurolega – Sconfitta amara per Milano | sorridono Real Madrid e Maccabi Tel Aviv

Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Orari - date e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Risultati Eurolega – Fenerbahce senza rivali - si arrende anche il CSKA : successi anche per Efes e Olympiacos : Il big match della tredicesima giornata di Eurolega se l’aggiudicano i turchi, che stendono il CSKA 79-75. L’Efes asfalta il Buducnost, vittorie esterne per Olympiacos e Baskonia Una serata ricca di emozioni, una tredicesima giornata di Eurolega intensa quella appena conclusa. Merito del big match tra Fenerbahce-CSKA Mosca, ma anche delle altre sfide andate in scena, capaci di regalare numerosi colpi di scena. A sorridere alla ...

Risultati Eurolega : Milano cade contro il Fenerbache di Datome - Cska dominante col Khimki : Eurolega, l’Olimpia Milano ha perso sul parquet del Fenerbache del ‘nostro’ Gigi Datome, vince anche il Cska Eurolega, l’Olimpia Milano non è riuscita nell’impresa di espugnare il parquet del Fenerbache, una delle candidate alla vittoria finale. Sconfitta 92-85 per la squadra di coach Pianigiani che ha dimostrato di poter competere anche contro una vera e propria corazzata come quella di Gigi Datome e ...

Eurolega - Gran Canaria passa a Milano : l’Olimpia frena - idem Real e Barcellona - Risultati e classifica : Eurolega, cadono le big spagnole Real Madrid e Barcellona, l’Olimpia Milano perde la “battaglia” contro Gran Canaria Eurolega, serata dalle mille emozioni in giro per i campi europei. La gara più interessante è forse stata quella tra lo Zalgiris ed il Real Madrid, con la vittoria lituana 83-75, con un Grigonis mattatore della gara con 19 punti. Ha perso anche il Barcellona, sul parquet del Buducnost 67-64, uno scivolone ...

Risultati Eurolega 10ª giornata – Il Fenerbahce non dà scampo al Barcellona - sorridono anche Efes e Olympiacos : Si è completata questa sera la decima giornata di Eurolega con la capolista Fenerbahce che non ha lasciato scampo al Barcellona, vittorie anche per Khimki, Efes e Olympiacos Nona vittoria in dieci giornate di Eurolega per il Fenerbahce, che non lascia scampo al Barcellona violandone il parquet. I turchi si impongono con il punteggio di 65-84, al termine di una partita condotta sempre in vantaggio. All’intervallo lungo gli ospiti sono ...

Risultati Eurolega 10ª Giornata – Olimpia Milano ko contro lo Zalgiris : successo in trasferta per il Gran Canaria : Milano crolla in casa dello Zalgiris Kaunas, il Gran Canaria trionfa sul parquet dello Zalgiris Kaunas: i Risultati dei match di Eurolega della 10ª Giornata Giovedì di coppa, non solo nel calcio, ma anche sui parquet di basket. Di scena la 10ª Giornata di Eurolega con un poker di match davvero interessanti. Seconda sconfitta consecutiva per l’Olimpia Milano che dopo il ko contro il Barcellona si arrende anche allo Zalgiris Kaunas (83-78). ...

Eurolega – Risultati e classifica dopo le partite della 9ª giornata : Milano resta in zona Playoff! : Nonostante la sconfitta a Barcellona, l’Olimpia Milano resta ancora in zona Playoff: Risultati e classifica dopo la 9ª giornata di Eurolega Due giorni di grande basket in giro per l’Europa con gli 8 emozionanti match della 9ª giornata di Eurolega. Il campionato europeo regala sempre grandi emozioni e anche qualche verdetto inatteso. Un esempio? Il primo ko stagionale del Real Madrid che crolla sul campo dell’Olympiakos nella giornata di ...

Risultati Eurolega 9ª giornata – Milano sconfitta a Barcellona : ok Baskonia e Buducnost - Zalgiris ko : Milano cade a Barcellona, Baskonia e Buducnost fermano Panathinaikos e CSKA Mosca, terza sconfitta consecutiva per lo Zalgiris: la classifica di Eurolega dopo i Risultati della 9ª giornata Con il poker di match del venerdì sera si conclude anche la 9ª giornata di quest’avvincente Eurolega 2018 che non smette di regalare sorprese. Pesante ko per l’Olimpia Milano che sul parquet di Barcellona trova il terzo ko della sua stagione Europea. I ...

Risultati Eurolega : l’Olympiacos vince la battaglia contro il Real Madrid - vittoria per il Fenerbache : Eurolega: Real Madrid sconfitto in terra greca, Fenerbache vittorioso contro il Maccabi Tel Aviv 70-74 Eurolega, 9ª giornata: il Fenerbache ha sbancato Tel Aviv 70-74. Il Maccabi è caduto sotto i colpi del ‘solito’ Sloukas, autore di 18 punti e la solita freddezza nei momenti topici della gara. 8 vittorie ed una sola sconfitta per Datome e soci, l’italiano poco utilizzato oggi, 8 punti in 11 minuti. Bella vittoria esterna ...