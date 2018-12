Rinviata per il maltempo la Mostra Artigianato in programma a Santa Maria a Vico

Serie B - Cosenza-Benevento Rinviata per impraticabilità del campo : COSENZA - rinviata la gara del San Vito-Marulla tra Cosenza e Benevento, in programma oggi. La pioggia abbondante, caduta su Cosenza da ieri seri alle 22 circa, ha reso impreticabile il terreno di ...

Milan - sentenza Uefa Rinviata a domani : ecco perché/ Ultime notizie : ipotesi multa tra 5 e 7 milioni di euro : Milan, sentenza Uefa rinviata a domani: ecco perché. Le ipotesi sulla sanzione: si parla di una multa tra 5 e 7 milioni di euro. Le Ultime notizie

Luxuria : «Rinviata la puntata di Alla Lavagna - forse perché sono temi scomodi?». La Rai spiega perché : 'Ho appena saputo che per la seconda volta il programma ' Alla Lavagna ' previsto su Rai3 in cui parlo di bullismo e omofobia in una classe con i bambini è stato spostato, non so quando e se andrà in ...

Budoni-Avellino Rinviata : ecco il motivo ed il recupero : Budoni-Avellino rinviata – Si sta giocando un turno molto importante valido per il campionato di Serie D, il turno è arrivato in una fase importante per definire gli obiettivi delle squadre. Una piazza molto importante è sicuramente quella di Avellino, è iniziato un nuovo progetto dopo la mancata iscrizione della scorsa estate. Nel frattempo a causa delle forte raffiche di vento, dopo l’ultimo sopralluogo dell’arbitro ...

Modicana Rinviata a giudizio per omicidio stradale : E' stata rinviata a giudizio per omicidio stradale la donna 35enne Modicana che a maggio travolse e uccise due coniugi che camminavano per strada

Rinviata la conferenza dei servizi sull'ampliamento del nuovo aeroporto di Peretola : Prato, il presidente della Regione Enrico Rossi ottimista sulla conclusione dell'iter, il sindaco Lorenzo Falchi di Sesto Fiorentino: Il ministro Toninelli chiarisca la sua volontà sul futuro di un'...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : la 20 km individuale maschile Rinviata a domani per nebbia : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA 20 KM individuale maschile DI Biathlon A Pokljuka rinviata alle ore 10.15 di domani. E’ quanto deciso dagli organizzatori della prima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon a Pokljuka (Slovenia). nebbia fitta che ha impedito il via regolare alle ore 14.15 della 20 km individuale maschile e che inizialmente aveva portato ad un piccolo slittamento di orario. Una gara molto attesa per l’eterno ...

LIVE Sci - SuperG Beaver Creek 2018 in DIRETTA : gara Rinviata alle 20.00 per cattive condizioni del meteo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Beaver Creek, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Operazione riscatto per gli uomini-jet azzurri dopo l’opaca prestazione di ieri in discesa libera, dove il migliore è stato Dominik Paris in dodicesima posizione. Proprio lui e Christof Innerhofer sono le migliori carte per l’Italia sulla sempre difficile Birds of Pray. Anche Peter Fill vuole tornare ad ...

Illuminazione artistica dei tre ponti a Ragusa : Rinviata per maltempo : A causa del maltempo l’Illuminazione artistica dei tre ponti a Ragusa è stata rinviata a domani sera. Lo annuncia il consulente del sindaco Barone

Sci alpino - SuperG Beaver Creek 2018 : gara Rinviata per maltempo. Nuovo programma - orario d’inizio e tv : Il SuperG maschile di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino, è stato posticipato alle ore 19.30 italiane a causa delle avverse condizioni meteo che si sono abbattute sulla Birds of Prey. La gara doveva inizialmente incominciare alle ore 19.00 ma gli organizzatori hanno optato per posticipare il via di trenta minuti. Si attendono nuove notizie in merito, la gara è comunque a serio rischio. Di seguito il Nuovo ...

Sassuolo - Rinviata udienza per aggressori stranieri di una minorenne : La tremenda vicenda è accaduta a Sassuolo il 14 marzo dell'anno passato, una delle tante storie di violenza, abusi e droga ai danni di una ragazza di appena diciassette anni la quale è stata vittima di pestaggio di gruppo e abuso sessuale da parte di uno dei tre clandestini. Tutto si svolse all'interno di uno stabilimento ceramico abbandonato nella periferia di Sassuolo. La giovane all'epoca si portava sulle spalle un passato difficile e pare ...

Ama : raccolta ingombranti Rinviata per concomitanza domenica ecologica : Roma – Ama comunica che l’appuntamento di domenica 2 dicembre nei municipi dispari con la campagna “Il tuo quartiere non e’ una discarica”, raccolta straordinaria gratuita dei rifiuti urbani ingombranti, elettrici ed elettronici, organizzata dall’azienda in collaborazione con il TGR Lazio, e’ rinviato a data da destinarsi. Nei prossimi giorni, sara’ comunicata la nuova data di dicembre della ...

River-Boca Rinviata per incidenti : feriti alcuni calciatori “xeneizes” : Dopo essere stata posticipata per due volte, la finale di ritorno della Copa Libertadores è stata sospesa e rinviata a domenica. L'articolo River-Boca rinviata per incidenti: feriti alcuni calciatori “xeneizes” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Superclasico : assalto al pullman del Boca e partita Rinviata. Si gioca oggi alle 21 italiane : L’assalto al pullman del Boca Juniors ha causato il rinvio della finale di ritorno di Copa Libertadores. Si gioca questa sera alle ore 21 italiane.La finale di Copa Libertadores 2018 è stata rinviata alle ore 21 italiane di domenica 25 novembre. Questa è la decisione annunciata ufficialmente dalla CONMEBOL, dopo una riunione tra la delegazione del massimo esponente del calcio sudamericano e i due presidenti Rodolfo D’Onofrio ...