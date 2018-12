Ricostruzione del ponte Morandi | vince il progetto di Piano contro quello di Calatrava

Genova - La Ricostruzione del ponte a Salini Impregilo e Fincantieri : Sarà una società costituita allo scopo da Salini Impregilo e Fincantieri , denominata Per Genova , a ricostruire il ponte sul Polcevera in sostituzione di quello crollato tragicamente il 14 agosto. Lopera, che si basa sul progetto di Renzo Piano (ma prevede un numero inferiori di piloni), potrà essere completata in un anno a partire dal momento in cui larea sarà resa disponibile per le imprese, ovvero da quando saranno completati gli interventi di ...

Crollo Ponte Genova : Salini Impregilo e Fincantieri incaricate della Ricostruzione con la nuova società “PerGenova” : Salini Impregilo e Fincantieri , attraverso la sua controllata Fincantieri Infrastructure, si aggiudicano il contratto per la ricostruzione del Ponte sul fiume Polcevera a Genova , che verrà realizzato dalla neocostituita società “PER Genova ”. Il nuovo Ponte , che parte dal progetto di Renzo Piano, prevede il completamento dell’opera in 12 mesi, dal momento in cui l’area verrà resa disponibile, dopo il completamento delle attività di ...

Autostrade fa ricorso contro il decreto per la Ricostruzione del Ponte Morandi ma non chiede la sospensiva : L'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci proporrà oggi in cda, di ricorrere contro il decreto per la ricostruzione del Ponte di Genova senza chiedere la sospensiva dei lavori "per non bloccare in alcun modo la ricostruzione a Genova". E' quanto si apprende da fonti qualificate che confermano così l'ipotesi anticipata dal Messaggero e dal Sole 24 Ore.Le stesse fonti ricordano come l'ad abbia ...