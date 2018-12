Ricerca | la Regione Campania investe sulla tecnologia industriale 4 0 | accordo con la

Innovazione - ENEA e Regione Lazio firmano Protocollo Intesa per polo di Ricerca DTT : La firma segna l'avvio del percorso che porterà alla creazione di un polo scientifico-tecnologico tra i più avanzati al mondo per la ricerca sulla fusione nucleare : la Regione si impegna a erogare ...

Innovazione : ENEA e Regione Lazio firmano Protocollo Intesa per polo di Ricerca DTT : ENEA e Regione Lazio hanno firmato un Protocollo d’Intesa per avviare la realizzazione dell’esperimento DTT (Divertor Tokamak Test) presso il Centro Ricerche ENEA di Frascati. La firma segna l’avvio del percorso che porterà alla creazione di un polo scientifico-tecnologico tra i più avanzati al mondo per la ricerca sulla fusione nucleare: la Regione si impegna a erogare un contributo di 25 milioni di euro per realizzare tutte le opere ...